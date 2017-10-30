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Активисты возмущены бездействием Жогорку Кенеша в вопросах границы с РК

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Глеб Куренев

Договор ЕАЭС - филькина грамота, так как мигранты не могут вернуться домой из Казахстана, они не могут свободно передвигаться. Об этом сегодня, 30 октября, в ходе пресс-конференции сообщил заместитель председателя ОО "Апрель Байрагы" Тариэль Искаков.

"Если проблема связана с контрабандой, то все этим занимаются. В Кыргызстане же все соблюдают закон. Возможно, каким-то политикам это и не нравится. Непонятно почему наши депутаты молчат. Президент извинился, премьер ведёт переговоры, депутаты же бездействуют. Они патриоты только на словах," - отметил Искаков.

Он также отметил, что и Кыргызстан, и Казахстан - братские народы и живут бок о бок много сотен лет. Также обе страны являются членами ЕАЭС, о котором в своё время много говорил Назарбаев. Активист отметил, что, по всей видимости, никакого Союза нет, и непонятно, почему молчат другие страны - участницы ЕАЭС.

URL: http://www.vb.kg/368820
Теги:
Казахстан, парламент, ЕАЭС
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Комментарии
elle ru
30.10.2017, 11:08
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 18
Минусов: 18
Комментариев: 46

Активисты: Назарбаеву нужно прекратить попытку давления на Кыргызстан"Мы видели, как власти Казахстана и олигархи пытались вмешаться в выборы президента нашей страны. Даже были сообщения о почти открытом финансировании одного из кандидатов. Теперь они закрыли границу," - сказали активисты.

0
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Рифат Юферев
30.10.2017, 11:14
Карма: +2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 9
Минусов: 7
Комментариев: 27

elle ru

Активисты: Назарбаеву нужно прекратить попытку давления на Кыргызстан"Мы видели, как власти Казахстана и олигархи пытались вмешаться в выборы президента нашей страны. Даже были сообщения о почти открытом финансировании одного из кандидатов. Теперь они закрыли границу," - сказали активисты.

Действия Назарбаева напоминают экономическую войну, которая была объявлена Кыргызстану после неудачной попытки НАНа навязать нам Бабанова.

0
Цитировать
Рифат Юферев
30.10.2017, 11:18
Карма: +2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 9
Минусов: 7
Комментариев: 27

Где Бабанов? Видел видео, где он вместе с Гривцовой в Пензе. Пока он ведёт гламурный образ жизни олигарха, Кубат Болотканов начальник таласского филиала АКБ Кыргызстан и отец Равшана Бабыр Жээнбеков, на его деньги организовывают митинги в Таласе.

0
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Легионер
30.10.2017, 12:53

Рифат Юферев, теперь если и будет революция, то она не будет прежней. В КР будет исламская революция, и вот тогда будет немного война. России надо укрепиться в Канте и готовиться к шухеру в Кыргизии

0
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Жалоба модератору
Талас-2011
30.10.2017, 12:55

Не трогайте Бабанова! Если бы были честными выборы, то он бы победил и мы бы не ссорились из-за болтовни нашего президента, а мирно продолжили жить и трудиться! Мы сами выбрали Атамбаева, а он теперь нас обвиняет в предательстве Манаса, выгоняет к казахам! конечно если нас заставят, то мы поедим, но мы хотим жить в своей стране с нормальным президентом и дружными соседями. Не Бабанов виноват, виноваты те, кто использовал его, что бы мы - кыргызы голосовали за кандидата Атамбаева! Это правда и история об этом станет явью рано или поздно

+1
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Жалоба модератору
V.P. Time
30.10.2017, 14:36
Карма: +67
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 141
Минусов: 74
Комментариев: 376

Выборы прошли успешно. Народ сделал свой выбор и с этим надо считаться всем, в т.ч.  и тем кто был против внутри страны и за  рубежом. Не обошлось и без досадного международного конфликта, от которого как всегда вынужден страдать простой народ.  Теперь надо всем заняться улаживанием  этого недоразумения.  По-меньше обращаться  к другим участникам  ЕАЭС - сами заварили, самим  его расхлебывать.  Нашим парламентариям следует  обратиться  к своим коллегам из Казахстана с предложением  о встрече, чтобы спокойно обсудить и разрешить  создавшуюся обстановку.  И давайте прекратим обвинять друг друга иначе впадем в дурную бесконечность, в которой нет истины.

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Жалоба модератору
Талас-2011
30.10.2017, 15:17

Рифат Юферев

Где Бабанов? Видел видео, где он вместе с Гривцовой в Пензе. Пока он ведёт гламурный образ жизни олигарха, Кубат Болотканов начальник таласского филиала АКБ Кыргызстан и отец Равшана Бабыр Жээнбеков, на его деньги организовывают митинги в Таласе. Не трогайте Бабанова! Если бы были реально честные выборы, то он победил бы и не было у нас таких проблем как сейчас! Атамбаев должен был объединять народ, а не разъединять как таласцев и выгонять их из страны! И так уже 1,5 млн выехало, куда дальше?

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Жалоба модератору
КазаК
30.10.2017, 21:56

Рифат Юферев

elle ru

Активисты: Назарбаеву нужно прекратить попытку давления на Кыргызстан"Мы видели, как власти Казахстана и олигархи пытались вмешаться в выборы президента нашей страны. Даже были сообщения о почти открытом финансировании одного из кандидатов. Теперь они закрыли границу," - сказали активисты.

Действия Назарбаева напоминают экономическую войну, которая была объявлена Кыргызстану после неудачной попытки НАНа навязать нам Бабанова.

0
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