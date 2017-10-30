Активисты возмущены бездействием Жогорку Кенеша в вопросах границы с РК

Договор ЕАЭС - филькина грамота, так как мигранты не могут вернуться домой из Казахстана, они не могут свободно передвигаться. Об этом сегодня, 30 октября, в ходе пресс-конференции сообщил заместитель председателя ОО "Апрель Байрагы" Тариэль Искаков.

"Если проблема связана с контрабандой, то все этим занимаются. В Кыргызстане же все соблюдают закон. Возможно, каким-то политикам это и не нравится. Непонятно почему наши депутаты молчат. Президент извинился, премьер ведёт переговоры, депутаты же бездействуют. Они патриоты только на словах," - отметил Искаков.

Он также отметил, что и Кыргызстан, и Казахстан - братские народы и живут бок о бок много сотен лет. Также обе страны являются членами ЕАЭС, о котором в своё время много говорил Назарбаев. Активист отметил, что, по всей видимости, никакого Союза нет, и непонятно, почему молчат другие страны - участницы ЕАЭС.