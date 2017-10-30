Ричард Брэнсон полетит в космос в 2018 году на своем космическом корабле

Основатель Virgin Galactic, британский предприниматель Ричард Брэнсон готовится совершить суборбитальный космический полет на корабле, который разрабатывает его компания. Об этом сообщает портал BFM.

Полет может состояться в течение семи месяцев. Брэнсон объявил об этом в субботу во время выступления на деловом форуме Global Synergy Forum в Нью-Йорке.

Virgin Galactic ранее провела серию испытаний своего туристического корабля SpaceShipTwo модели Unity. Сам Брэнсон рассчитывает, что космический аппарат через три-четыре месяца совершит суборбитальный космический полет. "А еще через три месяца я отправлюсь в космос сам", - сказал бизнесмен.

Модель Unity была представлена в феврале текущего года, а ее первый пробный полет состоялся 8 сентября.