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Ричард Брэнсон полетит в космос в 2018 году на своем космическом корабле

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Основатель Virgin Galactic, британский предприниматель Ричард Брэнсон готовится совершить суборбитальный космический полет на корабле, который разрабатывает его компания. Об этом сообщает портал BFM.

Полет может состояться в течение семи месяцев. Брэнсон объявил об этом в субботу во время выступления на деловом форуме Global Synergy Forum в Нью-Йорке.

Virgin Galactic ранее провела серию испытаний своего туристического корабля SpaceShipTwo модели Unity. Сам Брэнсон рассчитывает, что космический аппарат через три-четыре месяца совершит суборбитальный космический полет. "А еще через три месяца я отправлюсь в космос сам", - сказал бизнесмен.

Модель Unity была представлена в феврале текущего года, а ее первый пробный полет состоялся 8 сентября.

URL: http://www.vb.kg/368821
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