Учет воспитанников интернатов можно увидеть онлайн

Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики при технической поддержке Европейского Союза разработало информационно-аналитическую систему детских учреждений интернатного типа, независимо от форм собственности.

27 октября состоялось межведомственное рабочее совещание по обсуждению данной системы, в котором приняли участие представители различных государственных органов.

На данный момент в Кыргызстане работают 127 детских интернатов, из которых 63 являются государственными, 56 находятся на балансе Министерства образования и науки.

Информационно-аналитическая система детских интернатов, которая уже доступна на сайте Министерства труда и социального развития, показывает местоположение и данные каждого интерната – тип интерната, сколько детей там находится, сколько из этих детей являются сиротами или почему попали в интернат.

Как сообщила начальник Управления по защите семьи и детей Джаныл Джумабаева, система поможет качественно вести учет детей, находящихся в детских учреждениях интернатного типа.

Политика Кыргызской Республики направлена на то, чтобы каждый ребенок имел возможность иметь семью и расти в семейной обстановке, а также на предотвращение разлучения ребенка с семьей.