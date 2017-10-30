Учителя со стажем 35-40 лет получают пенсии до 2,5 тысячи сомов

Проработавшие учителями 35-40 лет кыргызстанцы получают пенсии в размере 2300-2500 сомов. Об этом сегодня, 30 октября, сообщил глава Социального фонда Тенизбек Абжапаров на заседании комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша.

В ходе заседания депутат Сайдулла Нышанов спросил, какова самая минимальная сумма пенсии в стране, на что глава Соцфонда ответил, что такие пенсии получают в основном люди, вышедшие на пенсию по инвалидности.

"У них мало отчислений, так как они проработали 3,5 или 10 лет", - добавил он.

Также он пояснил, что учителя ранее получали заработную плату в размере 345 сомов, в связи с чем их отчисления составляли 80 сомов. "Потому и сейчас у них маленькие пенсии", - добавил он.

Абжапаров сообщил, что средний размер пенсии в республике составляет 5520 сомов, а уровень жизни пенсионеров - 4304 сома.