Учителя со стажем 35-40 лет получают пенсии до 2,5 тысячи сомов

дело еще и в том, что не применяются поправрочные коэффициенты к зарплате до 1996 года, из которой рассчитывается первая страховая часть пенсии, если бы путем введения поправочных коэффициентов "осовременили" бы заработок советского периода, тогда, конечно, первая страховая часть пенсии была бы приличной в советское время учителя и врачи неплохо зарабатывали, потому что в средний заработок включалась оплата и за срвмещение профессий и за заместительство и за проверку тетрадей и ведение кружков, я в системе проработала 42 года и помню, что на пенсию по возрасту учителя и врачи всегда уходили со 120 руб. в месяц. везде проходят данные нацстаткома о том, что средняч зарплата по республике около 14 тыс. сомов, вот и надо исходить из этих данных при расчете поправочных коэффициентов, а не начислять всем повышение в одинаковом размере при очередных указах президента