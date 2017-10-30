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Учителя со стажем 35-40 лет получают пенсии до 2,5 тысячи сомов

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Гулиза Авазова

Проработавшие учителями 35-40 лет кыргызстанцы получают пенсии в размере 2300-2500 сомов. Об этом сегодня, 30 октября, сообщил глава Социального фонда Тенизбек Абжапаров на заседании комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша.

В ходе заседания депутат Сайдулла Нышанов спросил, какова самая минимальная сумма пенсии в стране, на что глава Соцфонда ответил, что такие пенсии получают в основном люди, вышедшие на пенсию по инвалидности.

"У них мало отчислений, так как они проработали 3,5 или 10 лет", - добавил он.

Также он пояснил, что учителя ранее получали заработную плату в размере 345 сомов, в связи с чем их отчисления составляли 80 сомов. "Потому и сейчас у них маленькие пенсии", - добавил он.

Абжапаров сообщил, что средний размер пенсии в республике составляет 5520 сомов, а уровень жизни пенсионеров - 4304 сома.

URL: http://www.vb.kg/368824
Теги:
пенсии, Социальный фонд
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Комментарии
нина горобец
30.10.2017, 11:43

дело еще и в том, что не применяются поправрочные коэффициенты к зарплате до 1996 года, из которой рассчитывается первая страховая часть пенсии, если бы путем введения поправочных коэффициентов "осовременили" бы заработок советского периода, тогда, конечно, первая страховая часть пенсии была бы приличной в советское время учителя и врачи неплохо зарабатывали, потому что в средний заработок включалась оплата и за срвмещение профессий и за заместительство и за проверку тетрадей и ведение кружков, я в системе проработала 42 года и помню, что на пенсию по возрасту учителя и врачи всегда уходили со 120 руб. в месяц. везде проходят данные нацстаткома о том, что средняч зарплата по республике около 14 тыс. сомов, вот и надо исходить из этих данных при расчете поправочных коэффициентов, а не начислять всем повышение в одинаковом размере при очередных указах президента

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