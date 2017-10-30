Активисты: На границе с РК пограничники запугивают граждан

Желающих пройти кыргызско-казахскую границу запугивают пограничники. Об этом сегодня, 30 октября, в ходе пресс-конференции сообщил представитель ОО "Апрель Байрагы" Тариэль Искаков.

По словам активистов, казахские пограничники при проверке документов физических лиц предъявляют необоснованные требования, при этом не уточняя, какие именно дополнительные документы необходимы еще. На возмущения граждан сотрудники КПП угрожают вернуть их в самый конец очереди. В некоторых случаях люди ждут своей очереди даже по несколько дней.

Напомним, проблемы с пропуском через КПП начались 10 октября. Погранслужба Казахстана объявила, что КПП переведены на усиленный режим работы в связи предстоящими президентскими выборами в КР. На негативные последствия ограничения для кыргызского бизнеса жаловались и местные предприниматели. Между тем Казахстан ввел запрет на ввоз молочной продукции пяти предприятий.

Вскоре Минэкономики Кыргызстана обратилось в ЕЭК и ВТО для урегулирования ситуации. По итогам переговоров 18 октября в Астане барьеры были частично сняты, хотя ограничения на грузоперевозки все же остались.