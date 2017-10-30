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Активисты: На границе с РК пограничники запугивают граждан

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Глеб Куренев

Желающих пройти кыргызско-казахскую границу запугивают пограничники. Об этом сегодня, 30 октября, в ходе пресс-конференции сообщил представитель ОО "Апрель Байрагы" Тариэль Искаков.

По словам активистов, казахские пограничники при проверке документов физических лиц предъявляют необоснованные требования, при этом не уточняя, какие именно дополнительные документы необходимы еще. На возмущения граждан сотрудники КПП угрожают вернуть их в самый конец очереди. В некоторых случаях люди ждут своей очереди даже по несколько дней.

Напомним, проблемы с пропуском через КПП начались 10 октября. Погранслужба Казахстана объявила, что КПП переведены на усиленный режим работы в связи предстоящими президентскими выборами в КР. На негативные последствия ограничения для кыргызского бизнеса жаловались и местные предприниматели. Между тем Казахстан ввел запрет на ввоз молочной продукции пяти предприятий.

Вскоре Минэкономики Кыргызстана обратилось в ЕЭК и ВТО для урегулирования ситуации. По итогам переговоров 18 октября в Астане барьеры были частично сняты, хотя ограничения на грузоперевозки все же остались.

URL: http://www.vb.kg/368826
Теги:
граница, Казахстан
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Комментарии
elle ru
30.10.2017, 11:23
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 18
Минусов: 18
Комментариев: 46

ВластиКазахстана ошибаются, если рассчитывают,

что из-за закрытия границ кыргызстанцы,

испугавшись, проголосуют за БабановаТрудностиперехода через границу Казахстана наших

граждан надо воспринимать не как якобы

усиление мер безопасности из-за выборов

в Кыргызстане, а как откровенный демарш

властей соседнего государства с целью

поддержки Бабанова.Новласти Казахстана совершают ошибку,

думая, что своим давлением могут заставить

голосовать кыргызстанцев за Бабанова.

Кыргызстанцы не тот народ, который можно

запугать и им можно манипулировать.Всякиекомментарии о том, что это ответная мера

на речь президента Кыргызстана, не

отражают полную картину. Это реализация

плана по поддержке определенного

кандидата в президенты, то есть Бабанова,

который ездил, образно говоря, на поклон

к Назарбаеву.Сейчаспредвыборная кампания вступила в

решающую фазу, а Бабанов реально теряет

голоса из-за своих просчетов, поэтому

лица, покровительствующие ему, решили

путем проблем на границе надавить на

кыргызстанцев и грозят депортацией

нашим трудовым мигрантам.Онирассчитывают, что недовольство народа

обернется против власти Кыргызстана и

тогда их ставленник, выдвиженец может

перехватить инициативу и попытается

использовать растущую напряженность

в стране в своих целях.ОкружениеНазарбаева, которое уже сильно подставило

его, сильно рискует, идя на такие шаги,

так как мы все видели, какой был эффект

от речи Атамбаева, когда он жестко

раскритиковал власть в Казахстане.Анасчет Бабанова можно просто сказать,

что он оказался игрушкой и марионеткой

в руках отдельных казахских олигархов.Ошибочнополагать, что закрытие границ может

помочь тем силам, которые вынашивают

планы по организации массовых беспорядков.

Наши правоохранительные органы и

спецслужбы способны обеспечить

стабильность во время выборов и жестко

пресечь любые попытки организации

массовых беспорядков. Они уже нейтрализовали

ряд возможных организаторов, которые,

как показывают сообщения в СМИ, готовились

к дестабилизации обстановки в стране

в случае проигрыша одного из кандидатов.

0
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Жалоба модератору
elle ru
30.10.2017, 11:26
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 18
Минусов: 18
Комментариев: 46

Политологиз Казахстана: О глупом решении властей

РК и выносе ногами впередСитуация накыргызско-казахской границе вызывает

тревогу и опасения у граждан обеих

стран. Тысячи людей в очередях у КПП и

сотни машин в пробках.И вотчто любопытно, если наши активисты и

сторонники отдельных кандидатов как

зомбированные обвиняют во всем президента

Атамбаева, то среди наших соседей

присутствуют вполне адекватные мнения

о складывающейся ситуации.

Политологиз Казахстана Досым Сатпаев высказался

по этому поводу в Facebook."Самымглупым решением наших властей после

заявления А.Атамбаева была бы попытка

отыграться на гражданах Кыргызстана,

которые живут и работают в Казахстане.

Надеюсь, что искусственно созданная

ситуация на Кордае, это не начало такой

акции. Политики приходят и уходят, а

народы остаются. К тому же и Кыргызстан

может нас кое-чему научить. Тот же

А.Атамбаев - это один из первых президентов

в Центральной Азии, который покидает

свой пост добровольно, в рамках

Конституции. Не ногами вперед. Не после

революций или государственных переворотов,

а добровольно. При этом, создав условия

для жесткой конкурентной политической

борьбы других кандидатов, чей

непредсказуемый итог даже его заставил

понервничать", - отмечает эксперт.

Сатпаевтакже отмечает, что представителям

казахстанских элит есть чему поучиться

на примерах передачи власти и проведения

реформ, которые начаты Атамбаевым."Понятно,что на фоне других авторитарных соседей,

он как белая ворона. Но это важный

прецедент в нашем регионе, который

надеюсь, когда-нибудь произойдет и у

нас. Если мы самодовольно будем мнить

себя лучшими в регионе, то уже завтра

будем дышать в затылок всем остальным.

По крайней мере, с точки зрения политических

реформ, мы уже отстаем от Кыргызстана.

Понятно, что эти реформы там идут не

гладко, но это хотя бы движение вперед,

а не застой", - написал он.

+1
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Жалоба модератору
Джумабек Суйеркулов
30.10.2017, 13:47
Карма: +14
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 28
Минусов: 14
Комментариев: 100

elle ru

Политологиз Казахстана: О глупом решении властей

РК и выносе ногами впередСитуация накыргызско-казахской границе вызывает

тревогу и опасения у граждан обеих

стран. Тысячи людей в очередях у КПП и

сотни машин в пробках.И вотчто любопытно, если наши активисты и

сторонники отдельных кандидатов как

зомбированные обвиняют во всем президента

Атамбаева, то среди наших соседей

присутствуют вполне адекватные мнения

о складывающейся ситуации.

Политологиз Казахстана Досым Сатпаев высказался

по этому поводу в Facebook."Самымглупым решением наших властей после

заявления А.Атамбаева была бы попытка

отыграться на гражданах Кыргызстана,

которые живут и работают в Казахстане.

Надеюсь, что искусственно созданная

ситуация на Кордае, это не начало такой

акции. Политики приходят и уходят, а

народы остаются. К тому же и Кыргызстан

может нас кое-чему научить. Тот же

А.Атамбаев - это один из первых президентов

в Центральной Азии, который покидает

свой пост добровольно, в рамках

Конституции. Не ногами вперед. Не после

революций или государственных переворотов,

а добровольно. При этом, создав условия

для жесткой конкурентной политической

борьбы других кандидатов, чей

непредсказуемый итог даже его заставил

понервничать", - отмечает эксперт.

Сатпаевтакже отмечает, что представителям

казахстанских элит есть чему поучиться

на примерах передачи власти и проведения

реформ, которые начаты Атамбаевым."Понятно,что на фоне других авторитарных соседей,

он как белая ворона. Но это важный

прецедент в нашем регионе, который

надеюсь, когда-нибудь произойдет и у

нас. Если мы самодовольно будем мнить

себя лучшими в регионе, то уже завтра

будем дышать в затылок всем остальным.

По крайней мере, с точки зрения политических

реформ, мы уже отстаем от Кыргызстана.

Понятно, что эти реформы там идут не

гладко, но это хотя бы движение вперед,

а не застой", - написал он.

Адекватный взгляд!!!

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