Круглый стол "ВБ": Вопросы торгово-экономического сотрудничества КР и РК

Завтра, 31 октября, в 11.00 в пресс-центре "ВБ" состоится круглый стол об актуальных вопросах торгово-экономического сотрудничества КР и РК.

Организатором круглого стола является клуб региональных экспертов КР "Пикир" при поддержке аппарата правительства КР.

Участники:

представитель аппарата правительства КР; представитель Министерства иностранных дел КР; представитель Министерства экономики КР; представитель Министерства сельского хозяйства КР; Джумакадыр Акенеев – доктор экономических наук, независимый эксперт, сопредседатель Клуба региональных экспертов КР "Пикир"; Токон Мамытов – председатель Ассамблеи народа Кыргызстана; Эльмира Иманалиева – координатор Клуба региональных экспертов КР "Пикир"; Олег Панкратов – экс-вице-премьер КР; Улан Адамалиев – экономист; Геннадий Карабанов – исполнительный директор объединения юридических лиц "Экономическая палата"; Сергей Пономарев – президент Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг; Темирбек Шабданалиев – председатель Ассоциации грузоперевозчиков КР; Марс Сариев – политолог; Шерадил Бахтыгулов – политолог; Аркадий Гладилов – политический обозреватель; Денис Бердаков – политолог; Модератор дискуссии – Игорь Шестаков, сопредседатель Клуба региональных экспертов КР "Пикир".

Пресс-центр "ВБ" находится по адресу: ул. Усенбаева, 2 (на территории редакции газеты "Вечерний Бишкек").

Справки по телефону: (0312) 48-61-02