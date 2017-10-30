Круглый стол "ВБ": Вопросы торгово-экономического сотрудничества КР и РК

Завтра, 31 октября, в 11.00 в пресс-центре "ВБ" состоится круглый стол об актуальных вопросах торгово-экономического сотрудничества КР и РК.
Организатором круглого стола является клуб региональных экспертов КР "Пикир" при поддержке аппарата правительства КР.
Участники:
- представитель аппарата правительства КР;
- представитель Министерства иностранных дел КР;
- представитель Министерства экономики КР;
- представитель Министерства сельского хозяйства КР;
- Джумакадыр Акенеев – доктор экономических наук, независимый эксперт, сопредседатель Клуба региональных экспертов КР "Пикир";
- Токон Мамытов – председатель Ассамблеи народа Кыргызстана;
- Эльмира Иманалиева – координатор Клуба региональных экспертов КР "Пикир";
- Олег Панкратов – экс-вице-премьер КР;
- Улан Адамалиев – экономист;
- Геннадий Карабанов – исполнительный директор объединения юридических лиц "Экономическая палата";
- Сергей Пономарев – президент Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг;
- Темирбек Шабданалиев – председатель Ассоциации грузоперевозчиков КР;
- Марс Сариев – политолог;
- Шерадил Бахтыгулов – политолог;
- Аркадий Гладилов – политический обозреватель;
- Денис Бердаков – политолог;
- Модератор дискуссии – Игорь Шестаков, сопредседатель Клуба региональных экспертов КР "Пикир".
Пресс-центр "ВБ" находится по адресу: ул. Усенбаева, 2 (на территории редакции газеты "Вечерний Бишкек").
Справки по телефону: (0312) 48-61-02