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Круглый стол "ВБ": Вопросы торгово-экономического сотрудничества КР и РК

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ВБ

Завтра, 31 октября, в 11.00 в пресс-центре "ВБ" состоится круглый стол об актуальных вопросах торгово-экономического сотрудничества КР и РК.

Организатором круглого стола является клуб региональных экспертов КР "Пикир" при поддержке аппарата правительства КР.

Участники:

  1. представитель аппарата правительства КР;
  2. представитель Министерства иностранных дел КР;
  3. представитель Министерства экономики КР;
  4. представитель Министерства сельского хозяйства КР;
  5. Джумакадыр Акенеев – доктор экономических наук, независимый эксперт, сопредседатель Клуба региональных экспертов КР "Пикир";
  6. Токон Мамытов – председатель Ассамблеи народа Кыргызстана;
  7. Эльмира Иманалиева – координатор Клуба региональных экспертов КР "Пикир";
  8. Олег Панкратов – экс-вице-премьер КР;
  9. Улан Адамалиев – экономист;
  10. Геннадий Карабанов – исполнительный директор объединения юридических лиц "Экономическая палата";
  11. Сергей Пономарев – президент Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг;
  12. Темирбек Шабданалиев – председатель Ассоциации грузоперевозчиков КР;
  13. Марс Сариев – политолог;
  14. Шерадил Бахтыгулов – политолог;
  15. Аркадий Гладилов – политический обозреватель;
  16. Денис Бердаков – политолог;
  17. Модератор дискуссии – Игорь Шестаков, сопредседатель Клуба региональных экспертов КР "Пикир".

Пресс-центр "ВБ" находится по адресу: ул. Усенбаева, 2 (на территории редакции газеты "Вечерний Бишкек").

Справки по телефону: (0312) 48-61-02

URL: http://www.vb.kg/368827
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