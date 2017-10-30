Бизнесмены КР с письмом обратились к председателю ЕЭК из-за проблем с РК

Представители бизнеса в связи с ситуацией на границе обратились письмом к премьер-министру Казахстана, председателю ЕЭК, председателю президиума Национальной палаты предпринимателей Казахстана. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал председатель Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг КР Сергей Пономарев.

В письме бизнесмены просят дать оценку органам Казахстана, повлёкшим за собой действия, связанные с ограничением свободы передвижения товаров.

Также Пономарев задался вопросом, почему продукцию из Кыргызстане называют "контрабандой".

"Интересно, каким образом наша продукция является контрабандой? Все это произведено в нашей стране. То, что сделано в Кыргызстане, не является контрабандой. По этому вопросу объяснений не поступает. Премьер Казахстана сказал, что статистика Китая и Кыргызстана не сходятся. С нашей точки зрения, это все политические проблемы", - заявил Пономарев.