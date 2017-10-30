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Бизнесмены КР с письмом обратились к председателю ЕЭК из-за проблем с РК

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Глеб Куренев

Представители бизнеса в связи с ситуацией на границе обратились письмом к премьер-министру Казахстана, председателю ЕЭК, председателю президиума Национальной палаты предпринимателей Казахстана. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал председатель Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг КР Сергей Пономарев.

В письме бизнесмены просят дать оценку органам Казахстана, повлёкшим за собой действия, связанные с ограничением свободы передвижения товаров.

Также Пономарев задался вопросом, почему продукцию из Кыргызстане называют "контрабандой".

"Интересно, каким образом наша продукция является контрабандой? Все это произведено в нашей стране. То, что сделано в Кыргызстане, не является контрабандой. По этому вопросу объяснений не поступает. Премьер Казахстана сказал, что статистика Китая и Кыргызстана не сходятся. С нашей точки зрения, это все политические проблемы", - заявил Пономарев.

URL: http://www.vb.kg/368828
Теги:
граница, Казахстан
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Комментарии
Алина Окушева
30.10.2017, 12:41
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Комментариев: 1

Что за маразм, выборы уже прошли и никто не рассчитывает ни на что. Вся ситуация на границе - вина только глав двух правительств и напоминает детский сад сейчас.

Разницы уже не имеет теперь, кто к кому ездил. Не надо ворошить старое, а надо искать пути решения проблем. Оставьте Бабанова в покое, человек достойно проиграл, не надо лежачего допинывать - это низко и подло.

elle ru

ВластиКазахстана ошибаются, если рассчитывают,

что из-за закрытия границ кыргызстанцы,

испугавшись, проголосуют за БабановаТрудностиперехода через границу Казахстана наших

граждан надо воспринимать не как якобы

усиление мер безопасности из-за выборов

в Кыргызстане, а как откровенный демарш

властей соседнего государства с целью

поддержки Бабанова.Новласти Казахстана совершают ошибку,

думая, что своим давлением могут заставить

голосовать кыргызстанцев за Бабанова.

Кыргызстанцы не тот народ, который можно

запугать и им можно манипулировать.Всякиекомментарии о том, что это ответная мера

на речь президента Кыргызстана, не

отражают полную картину. Это реализация

плана по поддержке определенного

кандидата в президенты, то есть Бабанова,

который ездил, образно говоря, на поклон

к Назарбаеву.Сейчаспредвыборная кампания вступила в

решающую фазу, а Бабанов реально теряет

голоса из-за своих просчетов, поэтому

лица, покровительствующие ему, решили

путем проблем на границе надавить на

кыргызстанцев и грозят депортацией

нашим трудовым мигрантам.Онирассчитывают, что недовольство народа

обернется против власти Кыргызстана и

тогда их ставленник, выдвиженец может

перехватить инициативу и попытается

использовать растущую напряженность

в стране в своих целях.ОкружениеНазарбаева, которое уже сильно подставило

его, сильно рискует, идя на такие шаги,

так как мы все видели, какой был эффект

от речи Атамбаева, когда он жестко

раскритиковал власть в Казахстане.Анасчет Бабанова можно просто сказать,

что он оказался игрушкой и марионеткой

в руках отдельных казахских олигархов.Ошибочнополагать, что закрытие границ может

помочь тем силам, которые вынашивают

планы по организации массовых беспорядков.

Наши правоохранительные органы и

спецслужбы способны обеспечить

стабильность во время выборов и жестко

пресечь любые попытки организации

массовых беспорядков. Они уже нейтрализовали

ряд возможных организаторов, которые,

как показывают сообщения в СМИ, готовились

к дестабилизации обстановки в стране

в случае проигрыша одного из кандидатов.

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