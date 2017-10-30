260 тысяч кыргызстанцев получают пенсии ниже прожиточного минимума

260 тысяч пенсионеров Кыргызстана получают пенсии ниже прожиточного минимума. Об этом сегодня, 30 октября, сообщил глава Социального фонда Тенизбек Абжапаров на заседании комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша.

По его словам, этот показатель составляет 42% от общего числа пенсионеров страны. В прошлом году этот показатель составлял 77%.

По данным Соцфонда, прожиточный минимум пенсионеров составляет 4304 сома.

Отметим, средний размер пенсии по республике составляет 5520 сомов, а самый высокий размер пенсии - более 20 тысяч, и их получают всего 1009 человек.