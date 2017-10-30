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260 тысяч кыргызстанцев получают пенсии ниже прожиточного минимума

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Гулиза Авазова

260 тысяч пенсионеров Кыргызстана получают пенсии ниже прожиточного минимума. Об этом сегодня, 30 октября, сообщил глава Социального фонда Тенизбек Абжапаров на заседании комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша.

По его словам, этот показатель составляет 42% от общего числа пенсионеров страны. В прошлом году этот показатель составлял 77%.

По данным Соцфонда, прожиточный минимум пенсионеров составляет 4304 сома.

Отметим, средний размер пенсии по республике составляет 5520 сомов, а самый высокий размер пенсии - более 20 тысяч, и их получают всего 1009 человек.

URL: http://www.vb.kg/368829
Теги:
пенсии
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