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Бизнесмены просят освободить их от уплаты налогов из-за простоя на границе

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Глеб Куренев

В связи со сложившейся ситуацией на границе председатель профсоюза торговли Кыргызстана просит правительство освободить от уплаты налоговых отчислений, пострадавших от ситуации на границе с Казахстаном. С соответствующим заявлением выступила в ходе пресс-конференции председатель организации Дамира Дооталиева.

По ее словам, многие предприниматели взяли кредиты для оплаты полученного товара, но он по сей день не прибыл, а кредиты уже необходимо выплачивать. В связи с этим Дооталиева попросила об отсрочке выплат кредитов и налоговых обязательств.

Количество пострадавших в настоящий момент уточняется.

Сумму ущерба за простой на границе по настоящий момент оценить невозможно, на это влияет множество факторов. Что же касается суточных сумм ущерба, то простой одной машины оценивается в более чем 100 долларов. Если груз скоропортящийся, то оценить ущерб можно только на месте приема товара. Есть перевозчики, которые понесли ущерб на сумму более 5 миллионов сомов.

Налоговые выплаты - это социальные отчисления и уплата патента.

URL: http://www.vb.kg/368830
Теги:
граница, Казахстан
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elle ru
30.10.2017, 12:32
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Всоциальной сети Facebook распространяют

информацию о том, что соратник Омурбека

Бабанова, депутат ЖК КР от фракции

"Республика - Ата-Журт" Фархад

Иминов побывал в Казахстане, где провел

встречи с высокопоставленными лицами

соседнего государства.

Пишут,что 10 октября 2017 года в 5.32 через КПП

"Ак-Жол-автодорожный" на автомашине

марки Lexus LX 570, 2016 года выпуска, белого

цвета, с государственным номерным знаком

В 88 88 АX Фархад Иминов в сопровождении

телохранителя и водителя выехал в

Республику Казахстан.Вовремя встреч Иминов попросил денег для

организации массовых митингов сразу

же после президентских выборов 15 октября

этого года с целью поддержки О.Бабанова

и давления на власть. Иминов рассказал,

что после ряда просчетов рейтинг Бабанова

падает, поэтому надо готовиться к

жесткому противостоянию на улицах, где

будут звучать обвинения в фальсификации

выборов.Помимоэтого, Иминов попросил закрыть границу

и на полную мощь использовать как рычаг

давления трудовых мигрантов из Кыргызстана

в Казахстане. Депутат при этом просил

усилить давление на мигрантов и

депортировать часть кыргызстанцев на

Родину.Вэтот же день, 10 октября, в 21.45 через тот

же пропускной пункт Фархад Иминов

вернулся в Кыргызстан.

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elle ru
30.10.2017, 12:33
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 18
Минусов: 18
Комментариев: 46

ВластиКазахстана ошибаются, если рассчитывают,

что из-за закрытия границ кыргызстанцы,

испугавшись, проголосуют за БабановаТрудностиперехода через границу Казахстана наших

граждан надо воспринимать не как якобы

усиление мер безопасности из-за выборов

в Кыргызстане, а как откровенный демарш

властей соседнего государства с целью

поддержки Бабанова.Новласти Казахстана совершают ошибку,

думая, что своим давлением могут заставить

голосовать кыргызстанцев за Бабанова.

Кыргызстанцы не тот народ, который можно

запугать и им можно манипулировать.Всякиекомментарии о том, что это ответная мера

на речь президента Кыргызстана, не

отражают полную картину. Это реализация

плана по поддержке определенного

кандидата в президенты, то есть Бабанова,

который ездил, образно говоря, на поклон

к Назарбаеву.Сейчаспредвыборная кампания вступила в

решающую фазу, а Бабанов реально теряет

голоса из-за своих просчетов, поэтому

лица, покровительствующие ему, решили

путем проблем на границе надавить на

кыргызстанцев и грозят депортацией

нашим трудовым мигрантам.Онирассчитывают, что недовольство народа

обернется против власти Кыргызстана и

тогда их ставленник, выдвиженец может

перехватить инициативу и попытается

использовать растущую напряженность

в стране в своих целях.ОкружениеНазарбаева, которое уже сильно подставило

его, сильно рискует, идя на такие шаги,

так как мы все видели, какой был эффект

от речи Атамбаева, когда он жестко

раскритиковал власть в Казахстане.Анасчет Бабанова можно просто сказать,

что он оказался игрушкой и марионеткой

в руках отдельных казахских олигархов.Ошибочнополагать, что закрытие границ может

помочь тем силам, которые вынашивают

планы по организации массовых беспорядков.

Наши правоохранительные органы и

спецслужбы способны обеспечить

стабильность во время выборов и жестко

пресечь любые попытки организации

массовых беспорядков. Они уже нейтрализовали

ряд возможных организаторов, которые,

как показывают сообщения в СМИ, готовились

к дестабилизации обстановки в стране

в случае проигрыша одного из кандидатов.

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