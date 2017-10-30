Бизнесмены просят освободить их от уплаты налогов из-за простоя на границе

В связи со сложившейся ситуацией на границе председатель профсоюза торговли Кыргызстана просит правительство освободить от уплаты налоговых отчислений, пострадавших от ситуации на границе с Казахстаном. С соответствующим заявлением выступила в ходе пресс-конференции председатель организации Дамира Дооталиева.

По ее словам, многие предприниматели взяли кредиты для оплаты полученного товара, но он по сей день не прибыл, а кредиты уже необходимо выплачивать. В связи с этим Дооталиева попросила об отсрочке выплат кредитов и налоговых обязательств.

Количество пострадавших в настоящий момент уточняется.

Сумму ущерба за простой на границе по настоящий момент оценить невозможно, на это влияет множество факторов. Что же касается суточных сумм ущерба, то простой одной машины оценивается в более чем 100 долларов. Если груз скоропортящийся, то оценить ущерб можно только на месте приема товара. Есть перевозчики, которые понесли ущерб на сумму более 5 миллионов сомов.

Налоговые выплаты - это социальные отчисления и уплата патента.