Исаков: Казахский народ всегда будет братским для нас

Казахский народ всегда будет братским для нас. Об этом сегодня, 30 октября, на совещании по государственной поддержке предпринимателей, пострадавших в результате сложившейся ситуации на кыргызско-казахской границе заявил премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков.

Он напомнил, что КР и РК провели ряд переговоров, в ходе которых удалось решить проблему лишь наполовину.

"На границе образовалась многокилометровая пробка, Казахстан ввел запрет на некоторую кыргызстанскую продукцию. В грузовых авто, простаивающих на границе, есть не только продукция КР, но и продукция третьих стран. Простаивают и казахстанские машины. Мы со стороны правительства по поручению президента КР Алмазбека Атамбаева готовим соответствующее постановление. Но какие бы решения не принимались, мы были и останемся в любом случае братскими народами. Мы провели ряд переговоров с Казахстаном. В частности, в Сочи подходил к Нурсултану Назарбаеву, сообщил ему о ситуации на границе, говорил с премьером Казахстана в Астане. Половину вопросов мы решили. В Ереване нас просили подписать дорожную карту, мы ответили, что подпишем ее после разрешения всех проблем. К сожалению, дорожная карта не подписана. Думаю, что мы должны потерпеть. Сейчас мы должны помочь предпринимателям", - сказал Исаков.

Напомним, проблемы с пропуском через КПП начались 10 октября. Погранслужба Казахстана объявила, что КПП переведены на усиленный режим работы в связи предстоящими президентскими выборами в КР. На негативные последствия ограничения для кыргызского бизнеса жаловались и местные предприниматели. Между тем Казахстан ввел запрет на ввоз молочной продукции пяти предприятий.

Вскоре Минэкономики Кыргызстана обратилось в ЕЭК и ВТО для урегулирования ситуации. По итогам переговоров 18 октября в Астане барьеры были частично сняты, хотя ограничения на грузоперевозки все же остались.

На встрече в Ереване стороны не смогли подписать дорожную карту по ситуации на границе. Премьер-министр Казахстана обвинил кыргызскую сторону в слабом администрировании и объяснил действия борьбой с контрабандой из КНР, которая поступает в соседнюю страну через Кыргызстан. Позже кыргызское правительство назвало его аргументы попыткой оправдаться, а сами барьеры - инструментом скрытого ограничения торговли и дискриминации КР.