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Исаков: Казахский народ всегда будет братским для нас

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Аида Джумашева

Казахский народ всегда будет братским для нас. Об этом сегодня, 30 октября, на совещании по государственной поддержке предпринимателей, пострадавших в результате сложившейся ситуации на кыргызско-казахской границе заявил премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков.

Он напомнил, что КР и РК провели ряд переговоров, в ходе которых удалось решить проблему лишь наполовину.

"На границе образовалась многокилометровая пробка, Казахстан ввел запрет на некоторую кыргызстанскую продукцию. В грузовых авто, простаивающих на границе, есть не только продукция КР, но и продукция третьих стран. Простаивают и казахстанские машины. Мы со стороны правительства по поручению президента КР Алмазбека Атамбаева готовим соответствующее постановление. Но какие бы решения не принимались, мы были и останемся в любом случае братскими народами. Мы провели ряд переговоров с Казахстаном. В частности, в Сочи подходил к Нурсултану Назарбаеву, сообщил ему о ситуации на границе, говорил с премьером Казахстана в Астане. Половину вопросов мы решили.  В Ереване нас просили подписать дорожную карту, мы ответили, что подпишем ее после разрешения всех проблем. К сожалению, дорожная карта не подписана. Думаю, что мы должны потерпеть. Сейчас мы должны помочь предпринимателям", - сказал Исаков.

Напомним, проблемы с пропуском через КПП начались 10 октября. Погранслужба Казахстана объявила, что КПП переведены на усиленный режим работы в связи предстоящими президентскими выборами в КР. На негативные последствия ограничения для кыргызского бизнеса жаловались и местные предприниматели. Между тем Казахстан ввел запрет на ввоз молочной продукции пяти предприятий.

Вскоре Минэкономики Кыргызстана обратилось в ЕЭК и ВТО для урегулирования ситуации. По итогам переговоров 18 октября в Астане барьеры были частично сняты, хотя ограничения на грузоперевозки все же остались.

На встрече в Ереване стороны не смогли подписать дорожную карту по ситуации на границе. Премьер-министр Казахстана обвинил кыргызскую сторону в слабом администрировании и объяснил действия борьбой с контрабандой из КНР, которая поступает в соседнюю страну через Кыргызстан. Позже кыргызское правительство назвало его аргументы попыткой оправдаться, а сами барьеры - инструментом скрытого ограничения торговли и дискриминации КР.

URL: http://www.vb.kg/368831
Теги:
бизнес, Сапар Исаков
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Комментарии
elle ru
30.10.2017, 11:40
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Комментариев: 46

казахский народ да как был братским таким и останется,но вот "ботовский елбасы" как был гнидой таким и останется только уже не на троне не на коне ведь братьям казахам тоже надоест с этим шизиком во власти

-1
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Хранцуз
30.10.2017, 12:41

Вот и казахские санкции подоспели. Теперь казахи запретят поставки интернета, и топлива. ЕВРАЗЭС накрылся медным тазом для Киргизии

0
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Жалоба модератору
Талас-2011
30.10.2017, 12:48

Атамбаев не уважает даже нас - собственный кыргызский народ! Он обзывает нас предателями, хотя мы его выбрали 97 процентами в 2011 году! Он хочет что бы мы уехали к казахам! Так кто же предатель? Разве не наш собственный президент, который не обьединяет, а разделяет и обзывает свой кыргызский народ! 

0
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КазаК
30.10.2017, 21:52

Да какой там братский. Нам Казахам такие братья не нужны.  Вечно ноющие киргизы.

0
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Жалоба модератору
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