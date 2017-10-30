За 2016 год пенсии военных Кыргызстана составили 1,8 млрд сомов

За 2016 год пенсии военнослужащих Кыргызстана составили 1,8 млрд сомов. Об этом сегодня, 30 октября, сообщил глава Социального фонда Тенизбек Абжапаров на заседании комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша.

По его словам, на сегодняшний день 17 тысяч военных получают пенсии.

Он добавил, что размер пенсии военнослужащих, а также сотрудников МВД и пограничников определяет Министерство экономики и Генеральный штаб.

Отметим, средний размер пенсий по республике составляет 5520 сомов, а самый высокий размер пенсии -т более 20 тысяч и их получают всего 1009 человек.

По данным Соцфонда, прожиточный минимум пенсионеров составляет 4304 сома.