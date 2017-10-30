Погода
$ 68.71 - 68.94
€ 79.67 - 80.45

За 2016 год пенсии военных Кыргызстана составили 1,8 млрд сомов

290  1
Гулиза Авазова

За 2016 год пенсии военнослужащих Кыргызстана составили 1,8 млрд сомов. Об этом сегодня, 30 октября, сообщил глава Социального фонда Тенизбек Абжапаров на заседании комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша.

По его словам, на сегодняшний день 17 тысяч военных получают пенсии.

Он добавил, что размер пенсии военнослужащих, а также сотрудников МВД и пограничников определяет Министерство экономики и Генеральный штаб.

Отметим, средний размер пенсий по республике составляет 5520 сомов, а самый высокий размер пенсии -т более 20 тысяч и их получают всего 1009 человек.

По данным Соцфонда, прожиточный минимум пенсионеров составляет 4304 сома.

URL: http://www.vb.kg/368832
Теги:
военная служба, пенсии, Социальный фонд
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Болотбек
30.10.2017, 20:39

И их получают то всего...... Это типа можно ещё увеличить армию пенсионеров генералов, то есть можно ещё не опасаясь присваивать налево и направо звания генералов. Побойтесь Бога! У нас армия всего ничего, количество генералов зашкаливает.  Кинь в толпу камень и он обязательно попадёт в кого? Точно в генерала. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  