Минэкономики: Простаивающие грузовики на границе теряют $23,5 тысячи

Простаивающие грузовики на кыргызско-казахской границе теряют $23,5 тысячи. Об этом сегодня, 30 октября, на совещании по государственной поддержке предпринимателей, пострадавших в результате сложившейся ситуации на кыргызско-казахской границе, заявил министр экономики Артем Новиков.

По его словам, среди водителей грузовых авто было проведено анкетирование, в котором приняли участие 349 человек.

"На топливо дальнобойщики тратят $8,6 тысячи, на питание - $5130, штраф за несвоевременную доставку груза составляет $9,9 тысячи. В общей сложности за 5-6 дней предприниматели несут потери порядка $180 тысяч", - сказал Новиков.