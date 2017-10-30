Правительство поможет пострадавшим от простоя на границе бизнесменам

Сегодня, 30 октября, премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков подписал постановление о помощи бизнесменам, пострадавшим от простоя на кыргызско-казахской границе.

В документе указывается, что события на границе относятся к обстоятельствам непреодолимой силы, которые невозможно было предусмотреть или предотвратить.

В постановлении отмечается, что сумму ущерба до 1 декабря должна определить специально созданная комиссия.

Минэкономики поручено подготовить помещение по приему документов и установить телефоны для консультирования предпринимателей, пострадавших от простоя на границе.

Кроме того, Минэкономики совместно с Таможенной службой разработать проект закона о "Таможенном регулировании, предусматривающем льготы, предоставление налоговой отсрочки", предпринимателям, пострадавшим в результате непреодолимых обстоятельств.

"Мы на постоянной основе должны контролировать каждый пункт этого постановления. Мы должны сделать так, чтобы предприниматели почувствовали максимальную помощь, потому что сейчас они нуждаются в ней", - сказал Исаков.

Напомним, что проблемы с пропуском через КПП начались 10 октября. На негативные последствия ограничения для кыргызского бизнеса жаловались и местные предприниматели. Между тем Казахстан ввел запрет на ввоз молочной продукции пяти предприятий. По итогам переговоров 18 октября в Астане барьеры были частично сняты, хотя ограничения на грузоперевозки все же остались.