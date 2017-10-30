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В 2016 году на пенсию по наследству Соцфонд выплатил 53 млн сомов

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Гулиза Авазова

В 2016 году Социальный фонд выплатил пенсию по наследству в размере 53 млн сомов. Об этом сегодня, 30 октября, сообщил глава Соцфонда Тенизбек Абжапаров на заседании комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша.

По его словам, с 2015 года принято постановление, согласно которому будет выплачена пенсия по наследству, если гражданин вышел на пенсию и скончался, но при этом он всю жизнь отчислял проценты с заработной платы в Социальный фонд.

Абжапаров отметил, что в таком случае накопительная часть пенсии умершего перечисляется его детям.

Отметим, средний размер пенсии по республике составляет 5520 сомов, а самый высокий размер пенсии составляет более 20 тысяч и их получают всего 1009 человек.

По данным Соцфонда, прожиточный минимум пенсионеров составляет 4304 сома.

URL: http://www.vb.kg/368836
Теги:
пенсии
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