В ЖК предложили создать институт исторических исследований

В Кыргызстане предлагают создать институт исторических исследований. Такое предложение сегодня, 30 октября, озвучил депутат Зиядин Жамалдинов на заседании комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша.

Как отметил депутат, в основном история кыргызов изучена с VII века, а до этого времени в недостаточной мере рассмотрено.

"Поэтому предлагаю создать институт древне-исторических исследований", - добавил он.

Также депутат добавил, что на создание такого института необходимо 48 млн сомов, и для госбюджета эта сумма небольшая.

В итоге депутаты комитета поддержали такое решение и приняли соответствующее постановление.