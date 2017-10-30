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В ЖК предложили создать институт исторических исследований

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Гулиза Авазова

В Кыргызстане предлагают создать институт исторических исследований. Такое предложение сегодня, 30 октября, озвучил депутат Зиядин Жамалдинов на заседании комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша.

Как отметил депутат, в основном история кыргызов изучена с VII века, а до этого времени в недостаточной мере рассмотрено.

"Поэтому предлагаю создать институт древне-исторических исследований", - добавил он.

Также депутат добавил, что на создание такого института необходимо 48 млн сомов, и для госбюджета эта сумма небольшая.

В итоге депутаты комитета поддержали такое решение и приняли соответствующее постановление.

URL: http://www.vb.kg/368837
Теги:
Зиятдин Жамалдинов, культура
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