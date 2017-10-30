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Мировые эксперты проведут семинары для кыргызских предпринимателей

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Глеб Куренев

Со следующего месяца для предпринимателей Кыргызстана будет проведён семинар "Караван экспорта 2". Об этом сегодня, 30 октября, в ходе пресс-конференции заявил заместитель министра экономики Эльдар Абакиров.

Отмечается, что мероприятие проводится при содействии ПРООН для улучшения грамотности предпринимателей. Мероприятие стартует 8 ноября.

Семинары проведут профессиональные эксперты, которые будут предоставлять рекомендации по ценообразованию, брэндингу, написанию коммерческих предложений для партнеров и по другим аспектам бизнес-проекта.

Основные вопросы, которые будут обсуждаться - это упаковка и маркировка товаров, возврат НДС, государственная программа по доступу к финансам для экспортно-ориентированных предприятий. Также пройдёт презентация услуг Госагенства по развитию и продвижению экспорта.

Стоит напомнить, подобное мероприятие проводилось в феврале текущего года в регионах страны, после чего производители попросили провести еще подобные семинары.

Желающие принять участие в "Караване экспорта 2" могут оставить заявку на почту export.gov.kg@gmail.com, в котором необходимо указать Ф.И.О., название предприятия и контактные данные.

URL: http://www.vb.kg/368838
Теги:
бизнес
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