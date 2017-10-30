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Соцфонду предложили провести реформы для справедливого повышения пенсии

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Гулиза Авазова

Социальному фонду предложили провести реформы для повышения пенсий. Свои предложения сегодня, 30 октября, озвучили депутаты на заседании комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша.

В частности, депутаты предложили справедливое распределение и повышение пенсии. В основном речь идет об учителях и врачах, которые, проработав 35-40 лет, получают пенсии по 2500 сомов. Однако при повышении пенсии даже на 10%, к их выплатам прибавляются всего лишь 500 сомов.

При этом есть категория пенсионеров, которые получают по 20-50 тыс. сомов. И при повышении пенсии их надбавки практически приравниваются к полной пенсии тех же учителей.

Данную ситуацию прокомментировал глава Соцфонда Тенизбек Абжапаров, который отметил, что, чем больше после отчисления в Соцфонд от заработной платы, тем больше размер пенсии. Он заметил, что в свое время зарплата тех самых учителей составляла 345 сомов, и их повышают с 2011 года.

Однако депутаты отмечают, что в этой ситуации учителя и врачи не виноваты, и проработав всю жизнь, они надеются на лучшую жизнь.

URL: http://www.vb.kg/368839
Теги:
пенсии, Социальный фонд
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Комментарии
нина горобец
30.10.2017, 12:32

дело еще и в том, что не применяются поправрочные коэффициенты к зарплате до 1996 года, из которой рассчитывается первая страховая часть пенсии, если бы путем введения поправочных коэффициентов "осовременили" бы заработок советского периода, тогда, конечно, первая страховая часть пенсии была бы приличной в советское время учителя и врачи неплохо зарабатывали, потому что в средний заработок включалась оплата и за срвмещение профессий и за заместительство и за проверку тетрадей и ведение кружков, я в системе проработала 42 года и помню, что на пенсию по возрасту учителя и врачи всегда уходили со 120 руб. в месяц. везде проходят данные нацстаткома о том, что средняч зарплата по республике около 14 тыс. сомов, вот и надо исходить из этих данных при расчете поправочных коэффициентов, а не начислять всем повышение в одинаковом размере при очередных указах президента

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