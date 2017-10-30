Соцфонду предложили провести реформы для справедливого повышения пенсии

Социальному фонду предложили провести реформы для повышения пенсий. Свои предложения сегодня, 30 октября, озвучили депутаты на заседании комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша.

В частности, депутаты предложили справедливое распределение и повышение пенсии. В основном речь идет об учителях и врачах, которые, проработав 35-40 лет, получают пенсии по 2500 сомов. Однако при повышении пенсии даже на 10%, к их выплатам прибавляются всего лишь 500 сомов.

При этом есть категория пенсионеров, которые получают по 20-50 тыс. сомов. И при повышении пенсии их надбавки практически приравниваются к полной пенсии тех же учителей.

Данную ситуацию прокомментировал глава Соцфонда Тенизбек Абжапаров, который отметил, что, чем больше после отчисления в Соцфонд от заработной платы, тем больше размер пенсии. Он заметил, что в свое время зарплата тех самых учителей составляла 345 сомов, и их повышают с 2011 года.

Однако депутаты отмечают, что в этой ситуации учителя и врачи не виноваты, и проработав всю жизнь, они надеются на лучшую жизнь.