Арзыматова: Митинги в Таласе - это попытки Бабанова обезопасить себя

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Митинги, проходящие в Таласской области, - это попытки Омурбека Бабанова защитить себя от ареста. Такое мнение высказала доктор исторических наук Айнура Арзыматова.
По мнению историка, попытки дестабилизировать обстановку в Таласе и как-то показать возмущение народа, делается Бабновым для защиты собственных интересов. "Мы помним, что на дебатах С. Жээнбеков пообещал О. Бабанову начать борьбу с коррупцией именно с него. И вот теперь, зная, что выборы позади, итоги подведены и что ничего уже не изменить, Бабанов решил защитить себя таласским народом. Мол, если тронете меня, народ всегда готов выйти на митинг. Такой сценарий ранее использовали, когда посадили депутата А. Келдибекова, тогда его сторонники перекрыли автодорогу Бишкек - Ош", - говорит она.
Арзыматова также предположила, что организованные митинги хорошо спонсируются. "Мы помним намерения Бабанова, ведь он хотел купить 1,5 млн человек на выборах. Здесь тот же механизм, то есть хорошо оплачиваемые митинги. Народ стал просто оружием для него, только для удовлетворения личных амбиций он вытаскивает граждан. Да и нельзя сказать, что там много человек, возможно, это его родственники и сторонники", - сказала Арзыматова.
В заключение доктор исторических наук подчеркнула, что посыл митинга о том, что действующий президент А. Атамбаев должен попросить прощения у таласцев - это всего лишь предмет торга.
"В высказываниях Атамбаева ничего личного или чего-то плохого в адрес жителей Таласа нет. Просто президент отметил, что народ не должен уподобляться отрицательным историческим личностям", - заявила она.
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сули мули
А может дело все таки в шизонутости Атамбаева!?
Назарбаев полез в полит. поле Кыргызстана, получил по носу за свои действия и в обидках устроил экономическую блокаду Кыргызстау.
Но для Бабановских, он словно папа родной.
Всоциальной сети Facebook распространяют
информацию о том, что соратник Омурбека
Бабанова, депутат ЖК КР от фракции
"Республика - Ата-Журт" Фархад
Иминов побывал в Казахстане, где провел
встречи с высокопоставленными лицами
соседнего государства.
Пишут,что 10 октября 2017 года в 5.32 через КПП
"Ак-Жол-автодорожный" на автомашине
марки Lexus LX 570, 2016 года выпуска, белого
цвета, с государственным номерным знаком
В 88 88 АX Фархад Иминов в сопровождении
телохранителя и водителя выехал в
Республику Казахстан.Вовремя встреч Иминов попросил денег для
организации массовых митингов сразу
же после президентских выборов 15 октября
этого года с целью поддержки О.Бабанова
и давления на власть. Иминов рассказал,
что после ряда просчетов рейтинг Бабанова
падает, поэтому надо готовиться к
жесткому противостоянию на улицах, где
будут звучать обвинения в фальсификации
выборов.Помимоэтого, Иминов попросил закрыть границу
и на полную мощь использовать как рычаг
давления трудовых мигрантов из Кыргызстана
в Казахстане. Депутат при этом просил
усилить давление на мигрантов и
депортировать часть кыргызстанцев на
Родину.Вэтот же день, 10 октября, в 21.45 через тот
же пропускной пункт Фархад Иминов
вернулся в Кыргызстан.
Политологиз Казахстана: О глупом решении властей
РК и выносе ногами впередСитуация накыргызско-казахской границе вызывает
тревогу и опасения у граждан обеих
стран. Тысячи людей в очередях у КПП и
сотни машин в пробках.И вотчто любопытно, если наши активисты и
сторонники отдельных кандидатов как
зомбированные обвиняют во всем президента
Атамбаева, то среди наших соседей
присутствуют вполне адекватные мнения
о складывающейся ситуации.
Политологиз Казахстана Досым Сатпаев высказался
по этому поводу в Facebook."Самымглупым решением наших властей после
заявления А.Атамбаева была бы попытка
отыграться на гражданах Кыргызстана,
которые живут и работают в Казахстане.
Надеюсь, что искусственно созданная
ситуация на Кордае, это не начало такой
акции. Политики приходят и уходят, а
народы остаются. К тому же и Кыргызстан
может нас кое-чему научить. Тот же
А.Атамбаев - это один из первых президентов
в Центральной Азии, который покидает
свой пост добровольно, в рамках
Конституции. Не ногами вперед. Не после
революций или государственных переворотов,
а добровольно. При этом, создав условия
для жесткой конкурентной политической
борьбы других кандидатов, чей
непредсказуемый итог даже его заставил
понервничать", - отмечает эксперт.
Сатпаевтакже отмечает, что представителям
казахстанских элит есть чему поучиться
на примерах передачи власти и проведения
реформ, которые начаты Атамбаевым."Понятно,что на фоне других авторитарных соседей,
он как белая ворона. Но это важный
прецедент в нашем регионе, который
надеюсь, когда-нибудь произойдет и у
нас. Если мы самодовольно будем мнить
себя лучшими в регионе, то уже завтра
будем дышать в затылок всем остальным.
По крайней мере, с точки зрения политических
реформ, мы уже отстаем от Кыргызстана.
Понятно, что эти реформы там идут не
гладко, но это хотя бы движение вперед,
а не застой", - написал он.
Jen Jelaousсули мули
А может дело все таки в шизонутости Атамбаева!?
Назарбаев полез в полит. поле Кыргызстана, получил по носу за свои действия и в обидках устроил экономическую блокаду Кыргызстау.
Но для Бабановских, он словно папа родной.
Назарбаев и его Бабанов не смогут вечно играть в свои игры, их ходы давно разгаданы.
Единственный кто проталкивал своего кандидата это Атамбаев остальных не было видно...может и не было других
ВластиКазахстана ошибаются, если рассчитывают,
что из-за закрытия границ кыргызстанцы,
испугавшись, проголосуют за БабановаТрудностиперехода через границу Казахстана наших
граждан надо воспринимать не как якобы
усиление мер безопасности из-за выборов
в Кыргызстане, а как откровенный демарш
властей соседнего государства с целью
поддержки Бабанова.Новласти Казахстана совершают ошибку,
думая, что своим давлением могут заставить
голосовать кыргызстанцев за Бабанова.
Кыргызстанцы не тот народ, который можно
запугать и им можно манипулировать.Всякиекомментарии о том, что это ответная мера
на речь президента Кыргызстана, не
отражают полную картину. Это реализация
плана по поддержке определенного
кандидата в президенты, то есть Бабанова,
который ездил, образно говоря, на поклон
к Назарбаеву.Сейчаспредвыборная кампания вступила в
решающую фазу, а Бабанов реально теряет
голоса из-за своих просчетов, поэтому
лица, покровительствующие ему, решили
путем проблем на границе надавить на
кыргызстанцев и грозят депортацией
нашим трудовым мигрантам.Онирассчитывают, что недовольство народа
обернется против власти Кыргызстана и
тогда их ставленник, выдвиженец может
перехватить инициативу и попытается
использовать растущую напряженность
в стране в своих целях.ОкружениеНазарбаева, которое уже сильно подставило
его, сильно рискует, идя на такие шаги,
так как мы все видели, какой был эффект
от речи Атамбаева, когда он жестко
раскритиковал власть в Казахстане.Анасчет Бабанова можно просто сказать,
что он оказался игрушкой и марионеткой
в руках отдельных казахских олигархов.Ошибочнополагать, что закрытие границ может
помочь тем силам, которые вынашивают
планы по организации массовых беспорядков.
Наши правоохранительные органы и
спецслужбы способны обеспечить
стабильность во время выборов и жестко
пресечь любые попытки организации
массовых беспорядков. Они уже нейтрализовали
ряд возможных организаторов, которые,
как показывают сообщения в СМИ, готовились
к дестабилизации обстановки в стране
в случае проигрыша одного из кандидатов.
ER NUR
Единственный кто проталкивал своего кандидата это Атамбаев остальных не было видно...может и не было других
Вы не в Кыргызстане живёте, иначе бы вы прогулялись по Бишкеку и увидели бы по три баннера одного кандидата подряд на 5 квадратных метров, включили бы КТР и НТС, а там сплошная реклама Бабанова. Все популярные инетресурсы в сети опять же были в рекламе БОТа.
Больше всего я испугался, что Назарбаев ответит ему официально, но глава Казахстана не сподобился Атамбаеву, точнее его гнусной низости. Наш Президент думает о стране, и никогда плохого про соседние страны не говорил,
ER NUR
Единственный кто проталкивал своего кандидата это Атамбаев остальных не было видно...может и не было других
Вы не в Кыргызстане живёте, иначе бы вы прогулялись по Бишкеку и увидели
бы по три баннера одного кандидата подряд на 5 квадратных метров,
включили бы КТР и НТС, а там сплошная реклама Бабанова. Все популярные
инетресурсы в сети опять же были в рекламе БОТа.
Бумажки наклейки это ерунда - но где вы видели чтобы об каком-нибудь кандидате
говорил высокопоставленый чиновник? Выражал симпатию или антипатию??
Только Атамбаев истерил насчет бабанова и все время намекал на
Жээнбекова..Все!!! больше никто не упоминал ФИО кандидатов...Если есть
дайте ссылку
Вот встреча Атамбаева и Жээнбекова с Назарбаевым .ничего крамольного не услышал...
https://www.youtube.com/watch?v=tqK196Mb2zg&feature=youtu.be
https://youtu.be/CwWkW7m0g2s
Все больше убеждаюсь что Атамбаев пожертвовал всем ради своих личных
интересов...Такие выборы считать демократичными не могу, только разве что
не поубивали друг друга и на том спасибо
Одним из кандидатовна президентских выборах 15 октября в
Кыргызстане, причем имеющим очень
серьезные шансы, является местный
олигарх Омурбек Бабанов. Это обстоятельство
повергает в шок элиту этой страны,
которая прекрасно знает Бабанова как
беспредельно жадного и ни перед чем не
останавливающегося коммерсанта.«У Бабанова естьмечта – заработать ярд баксов, и чтобы
получить этот миллиард он ни перед чем
не остановится, — заметил Vesti.uz на
условиях анонимности один из бишкекских
крупных предпринимателей. – Он будет
говорить, будто миллиард у него уже
есть, но это чепуха, конечно. По нашим
меркам, он олигарх, даже со своими СМИ.
Но до миллиарда там далеко. Этот человек
пойдет, если надо, по трупам».Еще отмечают,что у Бабанова в родном Кыргызстане нет
и не было бизнеса, который он сам бы
начал с нуля и развил – только тот,
который был у кого-то отобран. Начинал
он когда-то с торговли водкой, потом его
пустили поучаствовать на рынке ГСМ. И
та, и другая сферы в лихие девяностые
были среди наиболее криминализированных,
хотя и сулили большую прибыль. Только
надо было еще дожить до того момента,
чтобы ее потратить – смертность среди
«новых кыргызов» зашкаливала.Крышей Бабановастали чеченцы, братья Бажаевы из нефтяной
группы «Альянс». Они появились в
Кыргызстане после того, как киллеры
расстреляли Ю.Кольбаева, главу
представительства «Лукойла» в республике.
Передел рынка ГСМ, как вспоминают
немногие дожившие до наших дней его
ветераны, проходил довольно жестко.
Горели автозаправки конкурентов, брали
в заложники детей их владельцев и так
далее.Омурбек Бабановбыл дружен сначала с сыном президента
Акаева Айдаром, а потом с сыном следующего
президента Бакиева. И тот, и другой
«сынок» — личности в Кыргызстане очень
известные и очень одиозные. Они
прославились рейдерством, махинациями
с поставками топлива на американскую
военную базу «Манас», грандиозным
воровством. Их помощь дорогого стоила.Омурбек Бабановс помощью Максима Бакиева отнял у
предпринимателя ШарипыСадыбакасовой
банк «Кыргызстан», где он сначала был
миноритарным акционером. Автомобильный
рынок «Азамат» под Бишкеком был ему
продан после того, как был убит бывший
владелец рынка, депутат парламента
ЖыргалбекСурабалдиев. После этого семья
Сурабалдиевых подверглась мощному
прессингу со стороны лично Максима
Бакиева. Его дочь Эльмира Сурабалдиева
рассказывала несколько раз на телевидении,
как ее вызвал к себе «Макс-Бакс» и сказал:
«Ты слишком молода, чтобы вести такой
большой бизнес. Продай!» И озвучил
смешную цену.
Этот списокможно продолжать. Собственно, об этих
и других историях писали уже сотни раз.
Страшно то, что народ находится под
обаянием Бабанова, а точнее, под обаянием
обещаний, которые он раздает направо и
налево в ходе выборных кампании. Похмелье
для людей, поверивших богачу, может
оказаться слишком тяжелым…Бабанов известенсвоей злопамятностью и агрессивным
стилем по отношению к оппонентам. И
своей способностью в рекордные сроки
наживать себе врагов. В 2011 году он стал
премьер-министром Кыргызстана, но
продержался только до лета следующего
года. Парламент был готов объявить ему
вотум недоверия. Был поднят вопрос о
племенном скакуне, которого ему «подарили»
иностранные коммерсанты и так далее.Спасло Бабановаот отставки по требованию ЖогоркуКенеша
(парламента) только то, что распалась
коалиция парламентского большинства,
и он ушел как бы автоматически (в
Кыргызстане главу правительства
назначает партийная коалиция большинства
из фракций в парламенте, и, если она
распадается, премьер автоматически
уходит).Теперь Бабанов,человек с такой красочной биографией,
стремится стать президентом. Деловые
круги Кыргызстана в ужасе ожидают от
этого нового кровавого передела
собственности. Но у бизнес-элиты есть
серьезные ресурсы. Так что не исключено,
на подходе к заветной должности у
Бабанова по этой причине возникнут
серьезные (возможно, непреодолимые)
препятствия. 15 октября это станет ясно.
Жекшеев: У людей, стоящих за митингами в Таласе, свои личные корыстные целиПо его словам, митинги в Таласе не поддаются логике. "У митинга должны быть цели и взгляды. А просить через митинги того, чтобы сам президент извинился, это не поддается логике. Кроме того, налицо и тот факт, что организаторы митингов применяют идеологический подход, мол, нас таласских, вот так обвинили, нужно отстоять свою честь. Люди слушают, и начинается цепная реакция. Организаторам это все играет на руку. Потому что они заинтересованы в нестабильности. А если посмотреть глубже, то в речах президента никакой клеветы в адрес таласских не было", - сказал он.По мнению Жекшеева, обижаться на слова президента, а после этого интриговать - дело неблагодарное и некрасивое. "Митинги организуют нечистоплотные политики для дестабилизации обстановки. Для них - чем хуже будет, тем лучше. Самое печальное, что они вмешивают народ, при этом намеренно дезинформируют его", - заключил Жекшеев.
По всей видимости elle ru это компьютерная прога , тролль бот -все комменты одни и теже..
elle ru
Жекшеев: У людей, стоящих за митингами в Таласе, свои личные корыстные целиПо его словам, митинги в Таласе не поддаются логике. "У митинга должны быть цели и взгляды. А просить через митинги того, чтобы сам президент извинился, это не поддается логике. Кроме того, налицо и тот факт, что организаторы митингов применяют идеологический подход, мол, нас таласских, вот так обвинили, нужно отстоять свою честь. Люди слушают, и начинается цепная реакция. Организаторам это все играет на руку. Потому что они заинтересованы в нестабильности. А если посмотреть глубже, то в речах президента никакой клеветы в адрес таласских не было", - сказал он.По мнению Жекшеева, обижаться на слова президента, а после этого интриговать - дело неблагодарное и некрасивое. "Митинги организуют нечистоплотные политики для дестабилизации обстановки. Для них - чем хуже будет, тем лучше. Самое печальное, что они вмешивают народ, при этом намеренно дезинформируют его", - заключил Жекшеев.