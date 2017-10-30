Арзыматова: Митинги в Таласе - это попытки Бабанова обезопасить себя

Митинги, проходящие в Таласской области, - это попытки Омурбека Бабанова защитить себя от ареста. Такое мнение высказала доктор исторических наук Айнура Арзыматова.

По мнению историка, попытки дестабилизировать обстановку в Таласе и как-то показать возмущение народа, делается Бабновым для защиты собственных интересов. "Мы помним, что на дебатах С. Жээнбеков пообещал О. Бабанову начать борьбу с коррупцией именно с него. И вот теперь, зная, что выборы позади, итоги подведены и что ничего уже не изменить, Бабанов решил защитить себя таласским народом. Мол, если тронете меня, народ всегда готов выйти на митинг. Такой сценарий ранее использовали, когда посадили депутата А. Келдибекова, тогда его сторонники перекрыли автодорогу Бишкек - Ош", - говорит она.

Арзыматова также предположила, что организованные митинги хорошо спонсируются. "Мы помним намерения Бабанова, ведь он хотел купить 1,5 млн человек на выборах. Здесь тот же механизм, то есть хорошо оплачиваемые митинги. Народ стал просто оружием для него, только для удовлетворения личных амбиций он вытаскивает граждан. Да и нельзя сказать, что там много человек, возможно, это его родственники и сторонники", - сказала Арзыматова.

В заключение доктор исторических наук подчеркнула, что посыл митинга о том, что действующий президент А. Атамбаев должен попросить прощения у таласцев - это всего лишь предмет торга.

"В высказываниях Атамбаева ничего личного или чего-то плохого в адрес жителей Таласа нет. Просто президент отметил, что народ не должен уподобляться отрицательным историческим личностям", - заявила она.