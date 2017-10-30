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Актер Кевин Спейси признался в гомосексуальности

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Американский актер Кевин Спейси объявил о своей гомосексуальности. Об этом пишет РГ со ссылкой на твиттер актера.

"Близкие мне люди знают, что на протяжении всей жизни у меня были отношения как с мужчинами, так и с женщинами. Я любил мужчин и у меня были романтические встречи с ними, и теперь я выбираю продолжать жить как открытый гей", - написал актер.

При этом ранее в СМИ появились сообщения о том, что актер из сериала Star Trek Энтони Рэпп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах.

"Я глубоко уважаю и восхищаюсь Энтони Рэппом как актером. Я более чем шокирован этой историей. Я, честно, не помню этой встречи, она должна была быть около 30 лет назад", - написал актер, принеся извинения за свое поведение.

Спейси отметил, что именно эта история заставила его открыто объявить о своей гомосексуальности.

URL: http://www.vb.kg/368843
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