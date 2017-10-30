Госэкотехинспекция со стройфирмой заметают следы после обвала объекта

Госэкотехинспекция не производила архитектурно-строительного надзора за этапами строительства 14-этажного многоквартирного жилого дома. Только после происшествия в целях укрытия своих действий были составлены и зарегистрированы подложные акты о выполненных этапных работах с мая по август. Об этом сообщает отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

По данным надзорного органа, в настоящее время в отношении должностных лиц управления архитектурно-строительного надзора Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при ПКР и отдельных работников ОсОО "Авангард стиль" возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьями 304 ("Злоупотребление должностным положением"), 315 ("Служебный подлог") и 221 ("Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций") УК КР.

Напомним, 23 октября 2017 года в Бишкеке произошло обрушение строящейся пристройки на пресечении улиц А.Токомбаева - Сухэ-Батора. Тогда пострадали 12 человек, двое из них находились в тяжелом состоянии. Сообщалось, что причиной являлась то, что опалубка не выдержала нагрузки.

В отделе информации также сообщили, что срок разрешения на выполнение строительно-монтажных работ на объекте, выданного Бишкекглавархитектурой, истек 28 июля 2017 года и не был продлен в установленном порядке.

В настоящее время уголовное дело находится на стадии расследования.