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Госэкотехинспекция со стройфирмой заметают следы после обвала объекта

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Родион Решетов

Госэкотехинспекция не производила архитектурно-строительного надзора за этапами строительства 14-этажного многоквартирного жилого дома. Только после происшествия в целях укрытия своих действий были составлены и зарегистрированы подложные акты о выполненных этапных работах с мая по август. Об этом сообщает отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

По данным надзорного органа, в настоящее время в отношении должностных лиц управления архитектурно-строительного надзора Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при ПКР и отдельных работников ОсОО "Авангард стиль" возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьями 304 ("Злоупотребление должностным положением"), 315 ("Служебный подлог") и 221 ("Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций") УК КР.

Напомним, 23 октября 2017 года в Бишкеке произошло обрушение строящейся пристройки на пресечении улиц А.Токомбаева - Сухэ-Батора. Тогда пострадали 12 человек, двое из них находились в тяжелом состоянии. Сообщалось, что причиной являлась то, что опалубка не выдержала нагрузки.

В отделе информации также сообщили, что срок разрешения на выполнение строительно-монтажных работ на объекте, выданного Бишкекглавархитектурой, истек 28 июля 2017 года и не был продлен в установленном порядке.

В настоящее время уголовное дело находится на стадии расследования.

URL: http://www.vb.kg/368844
Теги:
бизнес, строительство, уголовная ответственность, Генеральная прокуратура, Гостехинспекция
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Комментарии
Изабелла
30.10.2017, 15:47

На фотографии, сразу после обвала, когда еще нет занавески, четко видно, что несколько колонн отклонены от вертикали (в сопоставлении с соседним, не обвалившимся каркасом) и это явно не подпорки опалубки. 

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Gta
30.10.2017, 16:05

Надеюсь Жээнбеков посадит всех кто занялся коррупцией в госархитектуре. А владельца компании надо штрафануть и отобрать лицензию на стройку. В госархитектуре некоторые сидят и трясутся щас. Упущение очевидное

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