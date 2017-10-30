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"Вечерний Бишкек" теперь можно читать во всех популярных социальных сетях

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Родион Решетов

В популярных социальных сетях появились официальные страницы интернет-редакции "ВБ", где размещаются актуальные новости Кыргызстана.

"ВБ" можете прочитать на "Фейсбуке", "Instagram", "Telegram", "Вконтакте", и "Одноклассники".

Здесь будут публиковаться сообщения о самых интересных и важных событиях страны, мнения политиков и известных личностей. Вы сможете получать оперативные и достоверные сведения о происшествиях и значимых мероприятиях прямо с места событий.

Найти нас легко. В поисковой системе этих соцсетей необходимо указать VB.kg, и первой в разделе появится страница редакции с описанием. Зайдя в аккаунт c нашим логотипом, вы сможете подписаться на уведомления от редакции.

Подписывайтесь на "VB.kg" и будьте в курсе последних новостей страны.

Также вы можете стать народным репортером "ВБ" и присылать сообщения, фото и видео событий, очевидцем которого вы стали, на Whatsapp 0555 019 363 .

URL: http://www.vb.kg/368845
Теги:
Интернет, социальные сети
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
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Комментарии
Оля
30.10.2017, 23:54

В телеграме стало удобно вас читать

0
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  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
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