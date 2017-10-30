"Вечерний Бишкек" теперь можно читать во всех популярных социальных сетях

В популярных социальных сетях появились официальные страницы интернет-редакции "ВБ", где размещаются актуальные новости Кыргызстана.

"ВБ" можете прочитать на "Фейсбуке", "Instagram", "Telegram", "Вконтакте", и "Одноклассники".

Здесь будут публиковаться сообщения о самых интересных и важных событиях страны, мнения политиков и известных личностей. Вы сможете получать оперативные и достоверные сведения о происшествиях и значимых мероприятиях прямо с места событий.

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Также вы можете стать народным репортером "ВБ" и присылать сообщения, фото и видео событий, очевидцем которого вы стали, на Whatsapp 0555 019 363 .