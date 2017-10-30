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Верховный суд оставил в силе решение межрайсуда в отношении Т. Уметалиевой

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ВБ

Сегодня, 30 октября, судебная коллегия по административным и экономическим делам Верховного суда КР рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу кандидата на пост президента КР Токтайым Уметаливой на определение и решение Межрайонного суда г. Бишкек от 26 октября.

По результатам рассмотрения вынесено постановление, в котором решение и определение межрайсуда оставлены в силе.

"Отмечаем, что определением Межрайонного суда г. Бишкек от 26 октября 2017 года производство по административному делу по заявлению кандидата на должность президента КР Т. Уметалиевой в части требований о признании незаконными и об отмене решения Бишкекской территориальной избирательной комиссии от 19.10.2017 года за №24/7, а также о признании недействительными итогов голосования на 27 дополнительных участках №№1060 – 1067, 1160 – 1166, 1260 – 1264, 1360 – 1366 г. Бишкек было прекращено", - сообщили в канцелярии Верховного суда.

URL: http://www.vb.kg/368846
Теги:
Верховный суд, выборы, Токтайым Уметалиева
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