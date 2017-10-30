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Главы транспортных ведомств РУз, КР и КНР дали старт автопробегу

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ВБ

Сегодня, 30 октября, в городе Ташкенте был дан старт пилотному международному автомобильному пробегу по маршруту "Ташкент-Андижан-Ош-Иркештам-Кашгар". Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В церемонии открытия автопробега приняли участие министр транспорта и дорог КР Жамшитбек Калилов, министр внешней торговли РУз Элёр Ганиев и главный инспектор по безопасности министерства транспорта КНР Чэн Пин.

Стороны отметили, что проведение данного пилотного автопробега поднимет на новый уровень отношения трех государств в сфере транспортного взаимодействия.

URL: http://www.vb.kg/368848
Теги:
Китай, Узбекистан, Кыргызстан
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