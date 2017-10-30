Депутаты до сих пор не могут найти замминистра финансов

Депутат Алмасбек Акматов до сих пор не может найти заместителя министра финансов Алмаза Бакетаева. Об этом он сообщил сегодня, 30 октября, на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию Жогорку Кенеша.

"Если заместитель комитета не может его найти, то как его могут найти другие?" - задал он вопрос министру финансов Адылбеку Касымалиеву.

Напомним, на прошлой неделе на заседании Жогорку Кенеша депутат сообщал, что уже неделю не сможет найти замминистра.

"С прошлой недели не могу найти Бакетаева на рабочем месте. Звоню по государственным делам на рабочий телефон, но отвечает только секретарь. Говорит, я передам, но результата нет. Звоню на мобильный, не отвечает", - говорил он.

В свою очередь министр финансов ответил, что еще на прошлой неделе, когда депутат поднял этот вопрос, направил вопрос к главе правительства. Также министр добавил, что сейчас премьер дал поручения соответствующим органам и пообещал ответить на следующей неделе письменно об итогах.