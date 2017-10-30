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Республиканский бюджет никогда не исполнялся на 100%

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Гулиза Авазова

Принятый республиканский бюджет никогда не исполнялся на 100%. Об этом сегодня, 30 октября, сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев на заседании комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша.

По его словам, бюджет 2016 года не исполнен на 100%, и потому расходная часть также не исполнена на 100%. "Это не только у нас, но и в других государствах бюджет не исполняется на 100%", - сообщил он.

Министр привел в качестве примера Туркменистан, в котором доходная часть бюджета исполнена на 102%, а расходная часть - на 86%, а также в России - 98%.

На что депутат Зиядин Жамалдинов призвал министра оставить привычку сравнивать с другими и добавил, что ранее расходная часть бюджета исполнялась на 100%.

На что министр ответил, что бюджет страны с 1990 года не исполнялся на 100%.

Отметим, в настоящее время комитет рассматривает исполнение республиканского бюджета на 2016 год.

URL: http://www.vb.kg/368850
Теги:
бюджет, парламент, Министерство финансов
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