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Что там на границе? 12 километров, 500 машин и провокации

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Глеб Куренев

Чтобы пройти всю колонну от начала до конца и перейти границу, нужно около 5 дней. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил председатель независимого профсоюза водителей-дальнобойщиков Игорь Голубев. Он также отметил, что к настоящему моменту длина пробки на КПП "Ак-Тилек" составляет около 12 километров, в которой находится порядка 500 машин.

"Если на кыргызско-казахской границе сторона Казахстана будет работать в том же темпе, то, естественно, мы не успеем по всем поставкам, и это будет грозить кризисом. Также с самого начала мы следим за ситуацией благодаря группам в WhatsApp водителей, куда стекается вся информация. С самого начала были проблемы не только на кыргызско-казахской границе, но и на российско-казахской - не пропускали машины именно из Кыргызстана. От наших водителей требовали проход шириной 90 сантиметров, чтобы таможенники могли досмотреть груз. Выгрузка для прохода не предоставлялась. Хотя согласно TIR (система международных автомобильных перевозок товаров, работающая на основе Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки "Международные дорожные перевозки". - Прим. Vb.kg) машины не должны вскрываться. На границах осуществлялась проверка, срывались пломбы. Эта проверка должна осуществляться именно таможенными органами, хотя их там не было, были только пограничники. На российско-казахской границе водителей отправляли на другие КПП, где есть рентген, из-за чего приходилось делать крюк в 2500 километров", - рассказывает Голубев.

Председатель профсоюза отметил, что если Казахстан сейчас ведет борьбу с фитосанитарными нормами и контрабандой, то становится непонятно, при чем здесь весогабаритные службы. Голубев заметил, что такие службы выезжали мобильными патрулями и накручивали по 500 килограммов. Около 600 машин из КР оштрафовали только в Уральске.

"Сейчас давка спала, пропускать стали через другие КПП, а в самом начале только водители знают, что происходило. Была настоящая давка именно у грузоперевозчиков из Кыргызстана. Были придирки к санитарному паспорту, якобы он неправильно составлен. Всё это оперативно решалось", - продолжает рассказывать Голубев.

Из положительных нюансов Голубев отмечает, что в настоящий момент на границе трудятся сотрудники МЧС, которые кормят водителей, а также дежурят медицинские работники. Кроме того, за порядком следит патрульная милиция.

Голубев отметил, что существуют факты так называемых "толкачей", которые пытаются пройти границу поскорее и лезут без очереди.

"Сегодня было выявлено два факта. Они через соседнее село пытались войти в колонну, чтобы не стоять в очереди 5 суток, но это пресекли. Нам нужно, чтобы на месте дежурили 3 или 4 экипажа патрульной милиции. Изначально так и было, но к настоящему моменту на месте только один экипаж", - продолжает делиться о происходящем на границе Игорь Голубев.

Также было отмечено, что у дальнобойщиков начинают сдавать нервы. Происходят провокации, пока незначительные, но что будет дальше, неясно. У дальнобойщиков была идея перекрыть дорогу, но коллеги их отговорили от подобной акции протеста.

Напомним, что проблемы с пропуском через КПП начались 10 октября. Погранслужба Казахстана объявила, что КПП переведены на усиленный режим работы в связи предстоящими президентскими выборами в КР. На негативные последствия ограничения для кыргызского бизнеса жаловались и местные предприниматели. Между тем Казахстан ввел запрет на ввоз молочной продукции пяти предприятий.

Вскоре Минэкономики Кыргызстана обратилось в ЕЭК и ВТО для урегулирования ситуации. По итогам переговоров 18 октября в Астане барьеры были частично сняты, хотя ограничения на грузоперевозки все же остались.

URL: http://www.vb.kg/368851
Теги:
бизнес, граница, Казахстан
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Комментарии
elle ru
30.10.2017, 14:27
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 18
Минусов: 18
Комментариев: 46

Правительство поможет пострадавшим от простоя на границе бизнесменам"Мы на постоянной основе должны контролировать каждый пункт этого постановления. Мы должны сделать так, чтобы предприниматели почувствовали максимальную помощь, потому что сейчас они нуждаются в ней", - сказал Исаков.

+1
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Жалоба модератору
elle ru
30.10.2017, 14:36
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 18
Минусов: 18
Комментариев: 46

ВластиКазахстана ошибаются, если рассчитывают,

что из-за закрытия границ кыргызстанцы,

испугавшись, проголосуют за БабановаТрудностиперехода через границу Казахстана наших

граждан надо воспринимать не как якобы

усиление мер безопасности из-за выборов

в Кыргызстане, а как откровенный демарш

властей соседнего государства с целью

поддержки Бабанова.Новласти Казахстана совершают ошибку,

думая, что своим давлением могут заставить

голосовать кыргызстанцев за Бабанова.

Кыргызстанцы не тот народ, который можно

запугать и им можно манипулировать.Всякиекомментарии о том, что это ответная мера

на речь президента Кыргызстана, не

отражают полную картину. Это реализация

плана по поддержке определенного

кандидата в президенты, то есть Бабанова,

который ездил, образно говоря, на поклон

к Назарбаеву.Сейчаспредвыборная кампания вступила в

решающую фазу, а Бабанов реально теряет

голоса из-за своих просчетов, поэтому

лица, покровительствующие ему, решили

путем проблем на границе надавить на

кыргызстанцев и грозят депортацией

нашим трудовым мигрантам.Онирассчитывают, что недовольство народа

обернется против власти Кыргызстана и

тогда их ставленник, выдвиженец может

перехватить инициативу и попытается

использовать растущую напряженность

в стране в своих целях.ОкружениеНазарбаева, которое уже сильно подставило

его, сильно рискует, идя на такие шаги,

так как мы все видели, какой был эффект

от речи Атамбаева, когда он жестко

раскритиковал власть в Казахстане.Анасчет Бабанова можно просто сказать,

что он оказался игрушкой и марионеткой

в руках отдельных казахских олигархов.Ошибочнополагать, что закрытие границ может

помочь тем силам, которые вынашивают

планы по организации массовых беспорядков.

Наши правоохранительные органы и

спецслужбы способны обеспечить

стабильность во время выборов и жестко

пресечь любые попытки организации

массовых беспорядков. Они уже нейтрализовали

ряд возможных организаторов, которые,

как показывают сообщения в СМИ, готовились

к дестабилизации обстановки в стране

в случае проигрыша одного из кандидатов.

-1
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Жалоба модератору
Эльвира Бегимбаева
30.10.2017, 17:22
Карма: +12
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 18
Минусов: 6
Комментариев: 38

Смешно когда вечные рабы Назарбаева и его потомков что то тут бякают. Мы хоть пьяные, хотя таких почти и не было на площади и с одним единственным автоматчиком, под градом пуль смогли прогнать узурпаторов. А вы не можете. Нет у вас силы духа.

+1
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Жалоба модератору
Бакытжан Скаков
30.10.2017, 17:34
Карма: -3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 1
Минусов: 4
Комментариев: 10

Эльвира Бегимбаева

Смешно когда вечные рабы Назарбаева и его потомков что то тут бякают. Мы хоть пьяные, хотя таких почти и не было на площади и с одним единственным автоматчиком, смогли прогнать узурпаторов. А вы не можете. Нет у вас силы духа.[/

Доброе времени суток Эльвира Бегимбаева! Я сам из города Тараза. Во первых все мы рабы Аллаха а не Назарбаева, во - вторых вы только и пьяные можете что-то делать, в третьих не вам судить силу духа. То что вы как дикари устроили переворот и отодвинули свою и так худшую экономику назад хотите назвать революцией? Мы так никогда не будем делать, мы не дураки к счастью и не отморозки. А ваш Атамбаев сказал лишние слова затронув историю, как ваши предки предали нашего Кенесары хана, так что вы не смогли скрыть, что невежды и предатели!!!

-2
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Жалоба модератору
Бакытжан Скаков
30.10.2017, 17:34
Карма: -3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 1
Минусов: 4
Комментариев: 10

Эльвира Бегимбаева

Смешно когда вечные рабы Назарбаева и его потомков что то тут бякают. Мы хоть пьяные, хотя таких почти и не было на площади и с одним единственным автоматчиком, смогли прогнать узурпаторов. А вы не можете. Нет у вас силы духа.[/

Доброе времени суток Эльвира Бегимбаева! Я сам из города Тараза. Во первых все мы рабы Аллаха а не Назарбаева, во - вторых вы только и пьяные можете что-то делать, в третьих не вам судить силу духа. То что вы как дикари устроили переворот и отодвинули свою и так худшую экономику назад хотите назвать революцией? Мы так никогда не будем делать, мы не дураки к счастью и не отморозки. А ваш Атамбаев сказал лишние слова затронув историю, как ваши предки предали нашего Кенесары хана, так что вы не смогли скрыть, что невежды и предатели!!!

+1
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Жалоба модератору
Бакытжан Скаков
30.10.2017, 17:37
Карма: -3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 1
Минусов: 4
Комментариев: 10

elle ru

ВластиКазахстана ошибаются, если рассчитывают,

что из-за закрытия границ кыргызстанцы,

испугавшись, проголосуют за БабановаТрудностиперехода через границу Казахстана наших

граждан надо воспринимать не как якобы

усиление мер безопасности из-за выборов

в Кыргызстане, а как откровенный демарш

властей соседнего государства с целью

поддержки Бабанова.Новласти Казахстана совершают ошибку,

думая, что своим давлением могут заставить

голосовать кыргызстанцев за Бабанова.

Кыргызстанцы не тот народ, который можно

запугать и им можно манипулировать.Всякиекомментарии о том, что это ответная мера

на речь президента Кыргызстана, не

отражают полную картину. Это реализация

плана по поддержке определенного

кандидата в президенты, то есть Бабанова,

который ездил, образно говоря, на поклон

к Назарбаеву.Сейчаспредвыборная кампания вступила в

решающую фазу, а Бабанов реально теряет

голоса из-за своих просчетов, поэтому

лица, покровительствующие ему, решили

путем проблем на границе надавить на

кыргызстанцев и грозят депортацией

нашим трудовым мигрантам.Онирассчитывают, что недовольство народа

обернется против власти Кыргызстана и

тогда их ставленник, выдвиженец может

перехватить инициативу и попытается

использовать растущую напряженность

в стране в своих целях.ОкружениеНазарбаева, которое уже сильно подставило

его, сильно рискует, идя на такие шаги,

так как мы все видели, какой был эффект

от речи Атамбаева, когда он жестко

раскритиковал власть в Казахстане.Анасчет Бабанова можно просто сказать,

что он оказался игрушкой и марионеткой

в руках отдельных казахских олигархов.Ошибочнополагать, что закрытие границ может

помочь тем силам, которые вынашивают

планы по организации массовых беспорядков.

Наши правоохранительные органы и

спецслужбы способны обеспечить

стабильность во время выборов и жестко

пресечь любые попытки организации

массовых беспорядков. Они уже нейтрализовали

ряд возможных организаторов, которые,

как показывают сообщения в СМИ, готовились

к дестабилизации обстановки в стране

в случае проигрыша одного из кандидатов.

.

Ты провакатор везде пишешь одно и то. Все, выборы закончились, успокойся. На фиг нужны ваши выборы

-1
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Жалоба модератору
Эльвира Бегимбаева
30.10.2017, 17:52
Карма: +12
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 18
Минусов: 6
Комментариев: 38

Х)) Рабы аллаха, это лишь ваши убеждения, а не истина. Лучше быть диким чем рабом. Лучше умереть стоя чем жить на коленах. Не были на площади нечего нести чепуху которую втюхал по телеку Ваш вечный президент.

+1
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Жалоба модератору
madina dzh
30.10.2017, 18:03
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 2

Chto za m... tam bil mondayxxx, teper’ elle ru vse strochit I strochit

0
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Жалоба модератору
Эльвира Бегимбаева
30.10.2017, 18:36
Карма: +12
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 18
Минусов: 6
Комментариев: 38

Бакытжан Скаков

Эльвира Бегимбаева

Смешно когда вечные рабы Назарбаева и его потомков что то тут бякают. Мы хоть пьяные, хотя таких почти и не было на площади и с одним единственным автоматчиком, смогли прогнать узурпаторов. А вы не можете. Нет у вас силы духа.[/

Доброе времени суток Эльвира Бегимбаева! Я сам из города Тараза. Во первых все мы рабы Аллаха а не Назарбаева, во - вторых вы только и пьяные можете что-то делать, в третьих не вам судить силу духа. То что вы как дикари устроили переворот и отодвинули свою и так худшую экономику назад хотите назвать революцией? Мы так никогда не будем делать, мы не дураки к счастью и не отморозки. А ваш Атамбаев сказал лишние слова затронув историю, как ваши предки предали нашего Кенесары хана, так что вы не смогли скрыть, что невежды и предатели!!!

Очень приятно, а я родом с Нарына, наши женщины славятся острым языком.

+1
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Жалоба модератору
Serik 222
31.10.2017, 05:25
Карма: -3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 17
Минусов: 20
Комментариев: 22

Сомневаюсь что лично ты Эльвира Бегимбаева участвовала в ревлолюции. Сидела по телеку новости узнавала а сейчас сидишь и вякаешь какая ты храбрая и какие мы казахстанцы слабые духом. У нас не нищета как в Киргизии. И у нас не получают учителя на пенсии со стажем по 30-40 лет пенсию размером 2500 сомов. Зачем нам революция, если нам при всем ,что мы имеем, мы довольны... может быть не все, но уверен большинство. В каждой стране есть свои плюсы и минусы. Но наша власть в отличие от вашей делают достаточно много. По крайней мере все в наших руках, и нам нет надобности смотреть с надеждой на соседей, чего не скажешь о вас. Мы не рабы, мы свободные люди, свободнее чем вы. Мы не зависим от кого либо. А вы кыргызы с вашей ничтожной историей зависите......проще на двух пальцах перечислить от кого вы не зависите.  И кстати Атамбаев видать тоже с Нарына как ваши женщины с длинным языком. Может быть поэтому такая разница в уровне жизни в Кыргызстане и Казахстане. У нас работают а у вас популизмом и пиз****лизмом занимаются , начиная с президента и заканчивая всякими Эльвирами с Нарына

0
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Жалоба модератору
Эльвира Бегимбаева
31.10.2017, 10:23
Карма: +12
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 18
Минусов: 6
Комментариев: 38

Дорогой я не была там, но мои родные и знакомые были в непросредственной близости и раз ты считаешь нас нищими меньше смотри телек. у нас все прекрасно. Я в отличии от тебя зомби ящик не смотрю. Клянусь всем лично я всегда готова умереть за свои ошибки. Братаны знаютХ))))

-1
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Жалоба модератору
Эльвира Бегимбаева
31.10.2017, 10:26
Карма: +12
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 18
Минусов: 6
Комментариев: 38

Serik 222

Сомневаюсь что лично ты Эльвира Бегимбаева участвовала в ревлолюции. Сидела по телеку новости узнавала а сейчас сидишь и вякаешь какая ты храбрая и какие мы казахстанцы слабые духом. У нас не нищета как в Киргизии. И у нас не получают учителя на пенсии со стажем по 30-40 лет пенсию размером 2500 сомов. Зачем нам революция, если нам при всем ,что мы имеем, мы довольны... может быть не все, но уверен большинство. В каждой стране есть свои плюсы и минусы. Но наша власть в отличие от вашей делают достаточно много. По крайней мере все в наших руках, и нам нет надобности смотреть с надеждой на соседей, чего не скажешь о вас. Мы не рабы, мы свободные люди, свободнее чем вы. Мы не зависим от кого либо. А вы кыргызы с вашей ничтожной историей зависите......проще на двух пальцах перечислить от кого вы не зависите.  И кстати Атамбаев видать тоже с Нарына как ваши женщины с длинным языком. Может быть поэтому такая разница в уровне жизни в Кыргызстане и Казахстане. У нас работают а у вас популизмом и пиз****лизмом занимаются , начиная с президента и заканчивая всякими Эльвирами с Нарына

Обожаю этот жалобный писк. Как красиво бумеранг возращается! Просто наслаждение!

0
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Жалоба модератору
Эльвира Бегимбаева
31.10.2017, 10:36
Карма: +12
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 18
Минусов: 6
Комментариев: 38

Помню в 2010 году как вы казахи нас добивали, а это подло, лежачего не бьют господа. Научитесь быть благородными.

-1
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