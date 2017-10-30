Что там на границе? 12 километров, 500 машин и провокации

Чтобы пройти всю колонну от начала до конца и перейти границу, нужно около 5 дней. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил председатель независимого профсоюза водителей-дальнобойщиков Игорь Голубев. Он также отметил, что к настоящему моменту длина пробки на КПП "Ак-Тилек" составляет около 12 километров, в которой находится порядка 500 машин.

"Если на кыргызско-казахской границе сторона Казахстана будет работать в том же темпе, то, естественно, мы не успеем по всем поставкам, и это будет грозить кризисом. Также с самого начала мы следим за ситуацией благодаря группам в WhatsApp водителей, куда стекается вся информация. С самого начала были проблемы не только на кыргызско-казахской границе, но и на российско-казахской - не пропускали машины именно из Кыргызстана. От наших водителей требовали проход шириной 90 сантиметров, чтобы таможенники могли досмотреть груз. Выгрузка для прохода не предоставлялась. Хотя согласно TIR (система международных автомобильных перевозок товаров, работающая на основе Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки "Международные дорожные перевозки". - Прим. Vb.kg) машины не должны вскрываться. На границах осуществлялась проверка, срывались пломбы. Эта проверка должна осуществляться именно таможенными органами, хотя их там не было, были только пограничники. На российско-казахской границе водителей отправляли на другие КПП, где есть рентген, из-за чего приходилось делать крюк в 2500 километров", - рассказывает Голубев.

Председатель профсоюза отметил, что если Казахстан сейчас ведет борьбу с фитосанитарными нормами и контрабандой, то становится непонятно, при чем здесь весогабаритные службы. Голубев заметил, что такие службы выезжали мобильными патрулями и накручивали по 500 килограммов. Около 600 машин из КР оштрафовали только в Уральске.

"Сейчас давка спала, пропускать стали через другие КПП, а в самом начале только водители знают, что происходило. Была настоящая давка именно у грузоперевозчиков из Кыргызстана. Были придирки к санитарному паспорту, якобы он неправильно составлен. Всё это оперативно решалось", - продолжает рассказывать Голубев.

Из положительных нюансов Голубев отмечает, что в настоящий момент на границе трудятся сотрудники МЧС, которые кормят водителей, а также дежурят медицинские работники. Кроме того, за порядком следит патрульная милиция.

Голубев отметил, что существуют факты так называемых "толкачей", которые пытаются пройти границу поскорее и лезут без очереди.

"Сегодня было выявлено два факта. Они через соседнее село пытались войти в колонну, чтобы не стоять в очереди 5 суток, но это пресекли. Нам нужно, чтобы на месте дежурили 3 или 4 экипажа патрульной милиции. Изначально так и было, но к настоящему моменту на месте только один экипаж", - продолжает делиться о происходящем на границе Игорь Голубев.

Также было отмечено, что у дальнобойщиков начинают сдавать нервы. Происходят провокации, пока незначительные, но что будет дальше, неясно. У дальнобойщиков была идея перекрыть дорогу, но коллеги их отговорили от подобной акции протеста.

Напомним, что проблемы с пропуском через КПП начались 10 октября. Погранслужба Казахстана объявила, что КПП переведены на усиленный режим работы в связи предстоящими президентскими выборами в КР. На негативные последствия ограничения для кыргызского бизнеса жаловались и местные предприниматели. Между тем Казахстан ввел запрет на ввоз молочной продукции пяти предприятий.

Вскоре Минэкономики Кыргызстана обратилось в ЕЭК и ВТО для урегулирования ситуации. По итогам переговоров 18 октября в Астане барьеры были частично сняты, хотя ограничения на грузоперевозки все же остались.