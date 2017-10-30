Что там на границе? 12 километров, 500 машин и провокации

ВластиКазахстана ошибаются, если рассчитывают,
что из-за закрытия границ кыргызстанцы,
испугавшись, проголосуют за БабановаТрудностиперехода через границу Казахстана наших
граждан надо воспринимать не как якобы
усиление мер безопасности из-за выборов
в Кыргызстане, а как откровенный демарш
властей соседнего государства с целью
поддержки Бабанова.Новласти Казахстана совершают ошибку,
думая, что своим давлением могут заставить
голосовать кыргызстанцев за Бабанова.
Кыргызстанцы не тот народ, который можно
запугать и им можно манипулировать.Всякиекомментарии о том, что это ответная мера
на речь президента Кыргызстана, не
отражают полную картину. Это реализация
плана по поддержке определенного
кандидата в президенты, то есть Бабанова,
который ездил, образно говоря, на поклон
к Назарбаеву.Сейчаспредвыборная кампания вступила в
решающую фазу, а Бабанов реально теряет
голоса из-за своих просчетов, поэтому
лица, покровительствующие ему, решили
путем проблем на границе надавить на
кыргызстанцев и грозят депортацией
нашим трудовым мигрантам.Онирассчитывают, что недовольство народа
обернется против власти Кыргызстана и
тогда их ставленник, выдвиженец может
перехватить инициативу и попытается
использовать растущую напряженность
в стране в своих целях.ОкружениеНазарбаева, которое уже сильно подставило
его, сильно рискует, идя на такие шаги,
так как мы все видели, какой был эффект
от речи Атамбаева, когда он жестко
раскритиковал власть в Казахстане.Анасчет Бабанова можно просто сказать,
что он оказался игрушкой и марионеткой
в руках отдельных казахских олигархов.Ошибочнополагать, что закрытие границ может
помочь тем силам, которые вынашивают
планы по организации массовых беспорядков.
Наши правоохранительные органы и
спецслужбы способны обеспечить
стабильность во время выборов и жестко
пресечь любые попытки организации
массовых беспорядков. Они уже нейтрализовали
ряд возможных организаторов, которые,
как показывают сообщения в СМИ, готовились
к дестабилизации обстановки в стране
в случае проигрыша одного из кандидатов.