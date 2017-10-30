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Поставщиков оштрафуют на 50 тысяч сомов за необогащенную муку

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ВБ

Алмазбек Атамбаев подписал Закон "О внесении изменений в Кодекс КР об административной ответственности".

Закон принят Жогорку Кенешем 27 сентября 2017 года.

Закон вносит в Кодекс об административной ответственности поправки, в соответствии с которыми:

1) Расширен перечень правонарушений, влекущих административную ответственность:

- вводится штраф в размере 500 расчетных показателей за использование необогащенной муки в учреждениях здравоохранения, образования, социальной защиты и иных государственных и муниципальных учреждениях (соответствующие изменения внесены в часть 2 статьи 92);

- импорт и оборот на территории КР необогащенной муки, не соответствующей техническим регламентам и иным нормативным правовым актам, - влекут наложение административного штрафа на юридических лиц, граждан и индивидуальных предпринимателей в размере 500 расчетных показателей с конфискацией необогащенной муки (статья 92 дополнена частью 5).

2) Органы здравоохранения, уполномоченные государственные органы по карантину растений, органы местного самоуправления (комиссии) наделяются правом рассматривать дела и налагать административные взыскания за правонарушения, предусмотренные статьей 92 Кодекса (соответствующие дополнения внесены в статьи 514, 521-1, 534-1 Кодекса).

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

URL: http://www.vb.kg/368852
Теги:
Алмазбек Атамбаев, закон, штраф, мука
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