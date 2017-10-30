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Опрос "ВБ": Соблюдаются ли нормы при строительстве многоэтажных домов в КР?

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Алексей Тимаев

Мы строили, строили, и наконец все рухнуло. Неделю назад в микрорайоне Асанбай произошло обрушение конструкции строящегося дома. Событие хоть и единичное за последнее время, но заставляет задуматься о качестве строительства нынешнего жилья.

Не будет преувеличением сказать, что сегодня в каждом районе Бишкека ведется возведение хоть одного многоэтажного объекта. Порой небоскреб возникает на месте детских площадок, зеленых полосах или впритык к другим зданиям.

Мнение экспертов и горожан насчет застроек не совпадают. Некоторые считают, что раз уж Бишкек является столицей, то и должен он выглядеть согласно веяниям времени и соответствовать последней моде архитектуры, то есть должен быть современным и многоэтажным. Развиваться городу необходимо ввысь, а не вширь.

Другая категория горожан считает, что за красивыми фасадами современных элиток скрываются хилые, наспех собранные, недолговечные скелеты, которые не способны выдержать даже 3-4-балльные землетрясения, а значит, и жить в таком здании не безопасно.

URL: http://www.vb.kg/368859
Теги:
Бишкекглавархитектура, строительство
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Комментарии
Gta
30.10.2017, 16:01

Владельца рухнувшего дома оштрафовать накрупную сумму и отобрать лицензию на строительство надо. А прораба посадить на год за упущение.

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Нурик
30.10.2017, 16:22

Вчера был свидетелем разговора двух молодых людей в маршрутке. По словам оба работают в двух разных строит.фирмах. Они между собой говорили что где как строят многоэтажные дома. Услышав их разговор я вообще испугался, и раз и навсегда решил не покупать квартиру в новых домах, просто жить там страшно! При строительстве они вообще не соблюдают никакие правила, инженеры глаза закрывают на недочеты, им лишь бы построить и продать, и все ничего их неволнует!

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Изабелла
30.10.2017, 20:35

Как простые люди могут определить качество новых построек? Планировку, отделку, удобства и т.п. - могут.

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Крылья Советов ☆
30.10.2017, 21:44
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Комментариев: 1

Эра качества строительства закончилась с началом перестройки.

В общем смысле этого слова.

Есть конечно честные застройщики, но основная масса - хапуги!

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Эрнис
30.10.2017, 22:09

Специалистам известно, что для ускорения строительства домов в цемент добавляют специальные добавки, которые ускоряют процесс затвердения бетона. Но при этом теряется качество. Вот и делайте выводы. Строительство - это бизнес, а бизнес - деньги. А кто не любит деньги? Жизнь и здоровье людей сейчас мало кого интересует. Таковы реалии капитализма.

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Я
31.10.2017, 03:57

Вы посмотрите, кто работает на стройках? Раньше были ПТУ, которые выпускали рабочих стротельных специальностей, а что сейчас? Многие при опросе нажали  " нарушение при проектировании" - может это и так. Но самые большие и страшые нарушения идут при строительстве об' ектов. Заказчик экономит буквально на всем.  А это результат всего, что происходит. Не никакой гарантии, что дома не начнут рушиться уже в прцессе эксплуатации. Это страшно...

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