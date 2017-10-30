Опрос "ВБ": Соблюдаются ли нормы при строительстве многоэтажных домов в КР?

Мы строили, строили, и наконец все рухнуло. Неделю назад в микрорайоне Асанбай произошло обрушение конструкции строящегося дома. Событие хоть и единичное за последнее время, но заставляет задуматься о качестве строительства нынешнего жилья.

Не будет преувеличением сказать, что сегодня в каждом районе Бишкека ведется возведение хоть одного многоэтажного объекта. Порой небоскреб возникает на месте детских площадок, зеленых полосах или впритык к другим зданиям.

Мнение экспертов и горожан насчет застроек не совпадают. Некоторые считают, что раз уж Бишкек является столицей, то и должен он выглядеть согласно веяниям времени и соответствовать последней моде архитектуры, то есть должен быть современным и многоэтажным. Развиваться городу необходимо ввысь, а не вширь.

Другая категория горожан считает, что за красивыми фасадами современных элиток скрываются хилые, наспех собранные, недолговечные скелеты, которые не способны выдержать даже 3-4-балльные землетрясения, а значит, и жить в таком здании не безопасно.