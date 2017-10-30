Комитет ЖК одобрил установление Дней истории и памяти предков

Сегодня, 30 октября, комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша одобрил указ, согласно которому 7 и 8 ноября отмечаются Дни истории и памяти предков.

Отметим, теперь 7 и 8 ноября будут Днями памяти, а прежний праздничный день календаря – 7 ноября будет Днем истории и памяти предков.

Напомним, ранее постановлением премьер-министра дни с 4 по 7 ноября были объявлены выходными, и если Жогорку Кенеш одобрит постановление президента о "Дне истории и памяти предков", то кыргызстанцы будут отдыхать уже с 4 по 8 ноября.