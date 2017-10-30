Шыкмаматов об оглашении показаний свидетелей: Именно их показания важны

Сегодня, 30 октября, в Первомайском районном суде продолжилось судебное заседание по делу депутата парламента Алмамбета Шыкмаматова.

В ходе процесса судом в качестве свидетеля был допрошен продавец автомобиля Александр Мергенталер.

По его словам, он продавал машину на авторынке за $13 тысяч. "Мне объяснили, что я должен подъехать к Счетной палате, что я и сделал на следующий день. Мы вместе с покупателем выехали в автоцентр, где был выписан кассовый ордер. Я получил деньги и оставил машину. По цене я договаривался с Жусупом Иманалиевым (председателем тендерной комиссии)", - сказал Мергенталер.

Подсудимый Иманалиев задал ему вопрос, кто отдавал ему деньги. На это свидетель ответил, что сумму он получал именно от него.

Однако Иманалиев заявил, что при расплате за авто его не было, свидетель, по утверждению подсудимого, не знал его. Он предположил, что Мергенталеру заранее показали на него.

В свою очередь допрашиваемый ответил, что ему показали несколько фотографий, на одной из которых он узнал Иманалиева.

После допроса свидетеля представитель гособвинения заявила ходатайство об оглашении показаний остальных свидетелей. Она мотивировала это тем, что их не могут найти. С ее слов, из 21 заявленного свидетеля суд допросил 19.

Подсудимый депутат возразил на это ходатайство, отметив, что показания именно данных свидетелей являются важными в деле. "Здесь судьба людей решается. Если торопитесь, хоть сегодня зачитайте приговор", - сказал он.

В итоге председательствующий на процессе судья Айбек Эрнис уулу отложил процесс на 1 ноября.

Напомним, парламентарий Алмамбет Шыкмаматов обвиняется в организации и исполнении коррупции, совершенной в интересах организованной преступной группы, преступного сообщества. По версии обвинения, он, договорившись с председателем тендерной комиссии Ж.Иманалиевой и директором ОсОО "Би Стар" А.Юкселем, составил фиктивные договоры о покупке у частных лиц пяти автомашин марки "Мерседес-Бенц" Е-класса подставным ОсОО "Барат Люкс". Также Шыкмаматов, по данным ГКНБ, инициировал включение в тендерную заявку ОсОО "Барат Люкс" автомашины своей супруги Турдакуновой по завышенной стоимости. "Мерседес-Бенц" Е320 супруги Шыкмаматова был оценен в $14 тыс. 637. Мера пресечения парламентарию избрана в виде подписки о невыезде.