Жекшеев: У людей, стоящих за митингами в Таласе, свои личные корыстные цели

Митинги, проходящие в Таласе, хорошо спонсируются. У людей, стоящих за ними, есть свои личные, корыстные интересы. Такое заявление сделал общественный деятель Жыпар Жекшеев.

По его словам, митинги в Таласе не поддаются логике. "У митинга должны быть цели и взгляды. А просить через митинги того, чтобы сам президент извинился, это не поддается логике. Кроме того, налицо и тот факт, что организаторы митингов применяют идеологический подход, мол, нас таласских, вот так обвинили, нужно отстоять свою честь. Люди слушают, и начинается цепная реакция. Организаторам это все играет на руку. Потому что они заинтересованы в нестабильности. А если посмотреть глубже, то в речах президента никакой клеветы в адрес таласских не было", - сказал он.

По мнению Жекшеева, обижаться на слова президента, а после этого интриговать - дело неблагодарное и некрасивое. "Митинги организуют нечистоплотные политики для дестабилизации обстановки. Для них - чем хуже будет, тем лучше. Самое печальное, что они вмешивают народ, при этом намеренно дезинформируют его", - заключил Жекшеев.