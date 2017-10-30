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Жекшеев: У людей, стоящих за митингами в Таласе, свои личные корыстные цели

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ВБ

Митинги, проходящие в Таласе, хорошо спонсируются. У людей, стоящих за ними, есть свои личные, корыстные интересы. Такое заявление сделал общественный деятель Жыпар Жекшеев.

По его словам, митинги в Таласе не поддаются логике. "У митинга должны быть цели и взгляды. А просить через митинги того, чтобы сам президент извинился, это не поддается логике. Кроме того, налицо и тот факт, что организаторы митингов применяют идеологический подход, мол, нас таласских, вот так обвинили, нужно отстоять свою честь. Люди слушают, и начинается цепная реакция. Организаторам это все играет на руку. Потому что они заинтересованы в нестабильности. А если посмотреть глубже, то в речах президента никакой клеветы в адрес таласских не было", - сказал он.

По мнению Жекшеева, обижаться на слова президента, а после этого интриговать - дело неблагодарное и некрасивое. "Митинги организуют нечистоплотные политики для дестабилизации обстановки. Для них - чем хуже будет, тем лучше. Самое печальное, что они вмешивают народ, при этом намеренно дезинформируют его", - заключил Жекшеев.

URL: http://www.vb.kg/368863
Теги:
митинг, Талас
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Комментарии
Даурен Чингисов
30.10.2017, 16:17
Карма: +7
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 18
Минусов: 11
Комментариев: 11

ооо, скажи эти слова своему президенту, он как раз и является грязным политиком

-2
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elle ru
30.10.2017, 16:19
Карма: 0
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Минусов: 18
Комментариев: 46

Арзыматова: Митинги в Таласе - это попытки Бабанова обезопасить себя

По мнению историка, попытки дестабилизировать обстановку в Таласе и как-то показать возмущение народа, делается Бабновым для защиты собственных интересов. "Мы помним, что на дебатах С. Жээнбеков пообещал О. Бабанову начать борьбу с коррупцией именно с него. И вот теперь, зная, что выборы позади, итоги подведены и что ничего уже не изменить, Бабанов решил защитить себя таласским народом. Мол, если тронете меня, народ всегда готов выйти на митинг. Такой сценарий ранее использовали, когда посадили депутата А. Келдибекова, тогда его сторонники перекрыли автодорогу Бишкек - Ош", - говорит она.Арзыматова также предположила, что организованные митинги хорошо спонсируются. "Мы помним намерения Бабанова, ведь он хотел купить 1,5 млн человек на выборах. Здесь тот же механизм, то есть хорошо оплачиваемые митинги. Народ стал просто оружием для него, только для удовлетворения личных амбиций он вытаскивает граждан. Да и нельзя сказать, что там много человек, возможно, это его родственники и сторонники", - сказала Арзыматова.В заключение доктор исторических наук подчеркнула, что посыл митинга о том, что действующий президент А. Атамбаев должен попросить прощения у таласцев - это всего лишь предмет торга."В высказываниях Атамбаева ничего личного или чего-то плохого в адрес жителей Таласа нет. Просто президент отметил, что народ не должен уподобляться отрицательным историческим личностям", - заявила она.

+4
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Мадина
30.10.2017, 20:31

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-1
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Виктория Яковлева
31.10.2017, 21:59
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Плюсов: 0
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Комментариев: 5

На митинги Бабанова выходит от силы 500 человек, а в Таласе проживает в 100 раз больше.

Не стоит наёмников олигарха воспринимать за весь народ.

0
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