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Бюджет ОТРК могут сократить из-за критики Карыпбекова в адрес депутатов

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Гулиза Авазова

Депутат Рыскелди Момбеков возмутился критикой главы ОТРК Илима Карыпбекова о работе депутатов. Свое возмущение он высказал сегодня, 30 октября, на заседании комитета по социальным вопросам, науке, культуре, образованию и здравоохранению.

По его словам, глава ОТРК написал в социальной сети о том, что на заседание комитета пригласили 40 чиновников, из которых задали вопрос только трем министрам. И из-за этого был нанесен ущерб бюджету страны.

"Поэтому сегодня нужно начать вопрос с рассмотрения бюджета ОТРК. Только ему осталось критиковать нас, как это понять?" - спросил он.

Затем глава комитета Гулькан Молдобекова поинтересовалась, пришел ли гендиректор ОТРК на заседание комитета, однако выяснилось, что на заседание пришел его заместитель. Причину отсутствия своего начальника он не знал.

"Сегодня у нас к нему вопросы накопились, необходимо, чтобы он лично присутствовал на заседании", - добавила Молдобекова.

В свою очередь Момбеков добавил, что на президентских выборах ОТРК заработал 50 млн и предложил сократить их бюджет на столько же.

Затем чиновники пришли к мнению, что депутаты комитета рассмотрят бюджет ОТРК отдельно на следующем заседании.

URL: http://www.vb.kg/368864
Теги:
КТРК, СМИ
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