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Комитет ЖК вернул в зал чиновников угрозой отложить вопрос

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Гулиза Авазова

Сегодня, 30 октября, комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша рассматривает проект Закона "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 годы".

Основным докладчиком выступает министр финансов Адылбек Касымалиев, а депутаты часто задавали вопросы министру здравоохранения Талантбеку Батыралиеву.

После долгого обсуждения вопроса чиновники, в том числе и некоторые министры, начали уходить с зала заседания. Этим была возмущена глава комитета Гулькан Молдобекова, которая приказала вернуть всех, кто уже успел выйти.

Перебив доклад Касымалиева, Молдобекова отметила, что может лучше отложить вопрос, раз его коллеги проявляют такое неуважение. Но позже стало известно, что министры и чиновники спешат на заседание правительства.

"Мне никто ничего не сказал и начали все покидать зал заседания, нужно же иметь уважение друг к другу. Если там совещание, то и у нас совещание, мы же ведь бюджет утверждаем на год. Если хотите, можем рассмотреть в другой раз", - добавил он.

Затем вернулась министр образования Гульмира Кудайбердиева и попросила прощения. "Я думала, комитет был в курсе заседания", - добавила она.

Затем Касымалиев попросил завершить рассмотрение вопроса и поддержать.

"Тут сидят три министра, хотел бы попросить рассмотреть вопрос до конца", - отметил он.

Затем депутаты вернулись к рассмотрению вопроса.

URL: http://www.vb.kg/368865
Теги:
парламент
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