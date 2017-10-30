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Сегодня: нужно держаться, президент в отпуске, ЦИК огласила итоги выборов

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Эркин Суротчуев

Вы держитесь! Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков в ходе совещания по вопросам государственной поддержки предпринимателей, пострадавших в результате ситуации на кыргызско-казахской границе, отметил, что необходимо "потерпеть". Как отметил глава правительства, возникшие сейчас трудности разрешимы, и в политической плоскости предпринимаются все возможные усилия для разрешения конфликтной ситуации.

"Какие бы решения не принимались, кыргызы и казахи все равно останутся родственными народами. Мы должны беречь это", - сказал премьер. Между тем транзит грузов в страны ЕАЭС по-прежнему невозможен. У пограничного пункта "Ак–Тилек" вереница грузовых автомобилей растянулась уже на 12 километров.

Небольшая передышка. Президент Атамбаев с 30 ноября взял отпуск и намерен посвятить его доработке Национальной стратегии развития Кыргызстана до 2040 года. Эксперты не исключают, что определенная корректировка планов вызвана ситуацией на кыргызско-казахстанской границе, где сохраняется блокадный режим.

Стратегия нуждается в доработке и корректировке стратегических планов развития. Тем не менее эксперты полагают, что кардинальных изменений ожидать не стоит, документ будет доработан с учетом тех проблем, которые Кыргызстан испытывает в течение последнего месяца - от вмешательства во внутренние дела во время выборов до перекрытия границ в нарушение всех норм и требований ЕАЭС.

ЦИК официально огласила результаты президентских выборов. Таким образом, борьба за пост главы государства завершена и интриги, которые плетут отдельные экс-кандидаты, уже не имеют никакого значения. Победителем гонки признан Сооронбай Жээнбеков, который одержал победу над конкурентами уже в первом туре.

Наибольшее количество голосов избирателей набрал Сооронбай Жээнбеков от партии СДПК, его результат - 54,22 процента. На втором месте депутат Жогорку Кенеша Омурбек Бабанов с 33,49 процентами. На третьем месте Адахан Мадумаров, которого поддержали 6,57 процента избирателей. В ближайшее время официальные итоги выборов будут опубликованы в государственных СМИ.

Рубят деревья. Жители домов, расположенных на пересечении улиц Тыныстанова и Жумабека, организовали стихийную акцию протеста. Они выступают против ликвидации зеленых насаждений, на месте которых ГУВД Бишкека планирует организовать гостевую парковку. Горожане выразили свое категорическое несогласие с тем, что делает руководство Министерства внутренних дел.

"Уже вырубили несколько деревьев и хотят вырубить еще. Делается это для того, чтобы расширить дорогу и построить гостевую парковку для МВД", - возмущаются горожане. На месте событий побывал аким Первомайского района. После его визита вырубка деревьев была приостановлена. Мэрия Бишкека пообещала дать комментарии по инциденту позже.

Лопнуло колесо. В результате неисправности, возникшей у внедорожника Opel Monterey на полном ходу, произошло серьезное ДТП с человеческими жертвами. ЧП случилось сегодня утром в Алайском районе Ошской области. "Водитель потерял управление, машина перевернулась пять раз и оказалась на обочине дороги", - рассказали в патрульной милиции.

На месте автокатастрофы погибли 3 человека - мать и отец водителя, а так же 49-летняя пассажирка. Мужчина, находившийся за рулем и еще три пассажира, которые были в салоне джипа, с различными травмами госпитализированы в ближайшую территориальную больницу. Сотрудники милиции приступили к расследованию причин и обстоятельств ДТП. По предварительным данным, причиной аварии стало лопнувшее колесо.

Вандал на центральной площади. Комплекс правительственных зданий неизвестный молодой человек изрисовал любовными посланиями. "Мека я тебя л… Лео", - гласят надписи, появившиеся на главной площади страны. Исписаны 8 колонн на здании, которое принято считать производственным корпусом фабрики "Илбирс".

Сотрудники "Тзалыка" в ближайшее время приступят к их смыванию и обещают, что в ближайшее время от них не останется и следа. Площадь Ала-Тоо будет приведена в полный порядок. Тем временем правоохранительные органы приступили к поискам злоумышленника. Вандала должны в скором времени найти.

URL: http://www.vb.kg/368866
Теги:
благоустройство
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Комментарии
elle ru
30.10.2017, 17:39
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Анарбек Алмазов
30.10.2017, 18:17
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elle ru, пиши свои мысли. Нечего чужие слова копировать, словно своего мнения нет. Да и копировал бы нормально, а то страницы надоевшей кренью забиваешь.

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Karina Karimova
30.10.2017, 23:42
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Комментариев: 2

Стратегию корректировть нужно. При этом хотелось бы учесть что наша страна должна обеспечить себе энергетическую незавосимость и начать ускоренным темпом переходить от углеводородов на альтернативные виды источников энергии. Для этого надо изыскать средства и закончить строительство Камбар-Атинской ГЭС и каскада ГЭС на реке Нарын. Вообще максимально использовать водные ресурсы для выработки электроэнергии чтобы обеспечить переход на пользование электрическими машинами - троллейбусами, электрическими автобусами и машинами. Хватит загрязнять воздух. И престать считать туризм основным источником доходов. Надо беречь природу и не радоваться что к нам такой большой приток туристов прибывает. От них только отходы и грязь. Поднять цены на туристические услуги, выдавать лицензии только квалифицированным туроператорам и запретить всем кому попало сдавать комнаты, квартиры, гостиницы и т.п. А тем кто раньше зарабатывал на туризме предоставить рабочие места по обслуживанию туристов в отелях и пансионатах высокого качества. Запретить ездить всем подряд на чем попало, включая раздолбанные машины, загрязняющие воздух, по туристическим маршрутам. И запретить там продавать еду в антисанитарных условиях - юртах, палатках и т.п. Государство должно монополизировать туристическую еятельность и строго контролировать иначе от нашего маленького Кыргызстана с уникальной природой ничего не останется.  

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