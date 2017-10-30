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После жалоб дальнобойщиков посла КНР пригласили в МИД КР

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ВБ

Сегодня, 30 октября, министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в КР Сяо Цинхуа. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Глава внешнеполитического ведомства поздравил китайскую сторону с успешным проведением 19-го съезда Компартии Китая.

В ходе встречи министр поднял вопрос по жалобам кыргызских водителей большегрузных машин, осуществляющих грузоперевозки в КНР. Стороны договорились провести в ближайшее время переговоры представителей Департамента консульской службы МИД КР и консульского отдела посольства КНР в КР для решения данных проблем.

Во время беседы стороны также обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества Кыргызстана и Китая.

URL: http://www.vb.kg/368868
Теги:
грузоперевозки, Китай, посольство, Эрлан Абдылдаев
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Комментарии
КазаК
30.10.2017, 17:07

Какие несчастные Кыргызы. Все их не пускают через границы, все обижают. У Кыргызов кроме жалоб нет ничего. 

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Сами виноваты
30.10.2017, 17:47

Жалобы Ваши Кыргызский не прекращаются.   Кроме жалоб что то от вас можно услышать. Ущербные.

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QATAP
30.10.2017, 22:36

Все сговорились что-ли? Оказывается не только казахи блокируют дальнобойщиков, но и русские, китайцы, может быть ещё и узбеки? Что вообще происходит? Подозревают КР в сотрудничестве с США? Базы США ведь нету давно

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