После жалоб дальнобойщиков посла КНР пригласили в МИД КР

Сегодня, 30 октября, министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в КР Сяо Цинхуа. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Глава внешнеполитического ведомства поздравил китайскую сторону с успешным проведением 19-го съезда Компартии Китая.

В ходе встречи министр поднял вопрос по жалобам кыргызских водителей большегрузных машин, осуществляющих грузоперевозки в КНР. Стороны договорились провести в ближайшее время переговоры представителей Департамента консульской службы МИД КР и консульского отдела посольства КНР в КР для решения данных проблем.

Во время беседы стороны также обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества Кыргызстана и Китая.