Погода
$ 68.71 - 68.94
€ 79.67 - 80.45

Премьер начал заседание кабмина с минуты молчания по Темиру Джумакадырову

366  0
Аида Джумашева

Сегодня, 30 октября, премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков начал заседание правительства с траурной минуты молчания по погибшему в ДТП вице-премьеру Темиру Джумакадырову.

"Мы давно не собирались в таком составе. Как вы знаете, вице-премьер-министр Темир Джумакадыров, к сожалению, попал в ДТП и погиб. Сейчас по данному делу идет следствие. Я бы хотел начать заседание с минуты молчания по погибшему Джумакадырову", - сказал Исаков.

После он отметил, что Джумакадыров оставил неизгладимый след в истории.

"Мы никогда не забудем его. Ему было всего 38 лет, но, несмотря на молодые годы, он внес большой вклад в развитие страны. Он был простым человеком и хотел еще больше сделать", - добавил Исаков.

После этого глава кабмина представил нового вице-премьера Даира Кенекеева.

URL: http://www.vb.kg/368869
Теги:
Даир Кенекеев, Сапар Исаков, Темир Джумакадыров, правительство
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  