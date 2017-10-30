Премьер начал заседание кабмина с минуты молчания по Темиру Джумакадырову

Сегодня, 30 октября, премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков начал заседание правительства с траурной минуты молчания по погибшему в ДТП вице-премьеру Темиру Джумакадырову.

"Мы давно не собирались в таком составе. Как вы знаете, вице-премьер-министр Темир Джумакадыров, к сожалению, попал в ДТП и погиб. Сейчас по данному делу идет следствие. Я бы хотел начать заседание с минуты молчания по погибшему Джумакадырову", - сказал Исаков.

После он отметил, что Джумакадыров оставил неизгладимый след в истории.

"Мы никогда не забудем его. Ему было всего 38 лет, но, несмотря на молодые годы, он внес большой вклад в развитие страны. Он был простым человеком и хотел еще больше сделать", - добавил Исаков.

После этого глава кабмина представил нового вице-премьера Даира Кенекеева.