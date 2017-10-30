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Призерам Азиатских игр в Ашхабаде выплатят денежные призы и стипендии

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Гулиза Авазова

Призерам Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, прошедшим в Ашхабаде (Туркменистан), будут выплачены денежные вознаграждения. Об этом сегодня, 30 октября, сообщил глава Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канат Аманкулов на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша.

По его словам, помимо денежных призов также будет моральное поощрение.

"Помимо этого, нашли средства и рассматриваем выдачу стипендий", - добавил он.

Напомним, на Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам делегация Кыргызстана завоевала 70 медалей и заняла восьмое командное место.

Помимо этого, он добавил, что с 2019 года учителям спортивных школ будут повышены заработные платы на 2%. Для этих целей согласно постановлению правительства будет выделен 101 миллион сомов.

В ходе заседания депутат отметил, возможно ли сделать статью "командировки" защищенной для спортсменов, так как всегда в первую очередь сокращают командировки для всех работников госорганов.

"А для спортсменов командировки - это поездки на соревнования, поэтому не должно быть препятствий", - заметил он.

Однако министр финансов Адылбек Касымалиев ответил, что по закону нельзя защищать эту статью. "Мы уже 2,5 года поддерживаем спортсменов, и потому хорошие результаты", - сказал он.

URL: http://www.vb.kg/368870
Теги:
спорт
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