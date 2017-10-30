Исаков поручил кабмину не допустить повышения цен на уголь и ГСМ

Сегодня, 30 октября, на заседании правительства глава кабмина Сапар Исаков поручил не допустить повышения цен на социально значимые виды топлива.

В частности, премьер-министр пояснил, что не должно быть повышения цен на ГСМ, уголь так же, как и недопустимы веерные отключения.

"Руководители соответствующих ведомств не должны допустить повышения цен на социально значимые виды топлива при прохождении осенне-зимнего периода. В частности, не должно быть повышения цен на ГСМ, уголь, недопустимо и веерное отключение электричества", - сказал Исаков.

Вице-премьеру Дуйшенбеку Зизалиеву поручено еще раз проверить готовность бюджетных организаций и регионов к прохождению ОЗП.