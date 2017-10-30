Погода
$ 68.71 - 68.94
€ 79.67 - 80.45

Сотрудникам цирка в ближайшее время не будут поднимать зарплату

257  1
Гулиза Авазова

Пока сотрудникам цирка не будут повышать зарплату. Об этом сегодня, 30 октября, сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша.

По его словам, в прошлом году повысили зарплату работникам Театра оперы и балета, в этому году - сотрудникам Национальной филармонии.

Также в этом году с 1 сентября подняли заработную плату муниципальным и государственным служащим. Для этих средств потребовалось 450 млн сомов.

На следующий год еще 1,8 млрд пойдут на госпособия, в связи с чем в 2018 году нет возможности поднять зарплату сотрудникам цирка.

По словам министра, зарплаты работникам цирка могут поднять только тогда, когда экономика будет расти большими темпами.

URL: http://www.vb.kg/368872
Теги:
зарплата, цирк
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
сули мули
30.10.2017, 17:28
Карма: -35
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 125
Минусов: 160
Комментариев: 203

Зачем нам цирк, когда есть депутаты и АША!?

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  