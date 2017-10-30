Сотрудникам цирка в ближайшее время не будут поднимать зарплату

Пока сотрудникам цирка не будут повышать зарплату. Об этом сегодня, 30 октября, сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша.

По его словам, в прошлом году повысили зарплату работникам Театра оперы и балета, в этому году - сотрудникам Национальной филармонии.

Также в этом году с 1 сентября подняли заработную плату муниципальным и государственным служащим. Для этих средств потребовалось 450 млн сомов.

На следующий год еще 1,8 млрд пойдут на госпособия, в связи с чем в 2018 году нет возможности поднять зарплату сотрудникам цирка.

По словам министра, зарплаты работникам цирка могут поднять только тогда, когда экономика будет расти большими темпами.