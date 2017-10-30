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Исаков: Мы должны исполнить условия дорожной карты ЕАЭС

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Аида Джумашева

Мы должны исполнить условия дорожной карты ЕАЭС. Об этом сегодня, 30 октября, на заседании правительства заявил премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков.

По его словам, введенное Казахстаном в одностороннем порядке усиление пограничного контроля с элементами скрытого таможенного контроля понесло за собой негативные последствия.

"Сегодня я подписал постановление о господдержке предпринимателей и перевозчиков, простаивающих на границе. Мы должны приложить максимальное усилие в помощи предпринимателям", - сказал Исаков.

Он добавил, что необходимо исполнять пункты дорожной карты.

"Большую благодарность нужно выразить Российской Федерации, которая оказала помощь в реализации дорожной карты в размере $200 тысяч. От помощи Казахстана мы уже отказались. Мы  давно ждали ее, и не дождались. Мы должны рассчитывать не на определенные обещания, а на свои силы", - сказал Исаков.

URL: http://www.vb.kg/368873
Теги:
граница, Казахстан, правительство, Россия, ЕАЭС, Сапар Исаков
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