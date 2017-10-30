Заместитель главы ЦИК не подписала протокол итогов выборов президента

Заместитель главы ЦИК Атыр Абдрахматова не подписала протокол выборов президента Кыргызстана в связи с особым мнением. Об этом "ВБ" сообщили в пресс службе Центризбиркома.

Абдрахматова сообщила, что был нарушен целый ряд статей законодательства.

"К примеру, положения и инструкции, регламентирующие различные процедуры выборов президента в более чем 90% случаях рассмотрения предварительно не раздавались членам ЦИК, мнения и предложения, вносимые членами ЦИК, не ставились на голосование и не учитывались при их подписании. Такая же ситуация сложилась и с заявлениями, жалобами и иными входящими в ЦИК обращениями граждан и кандидатов, что нарушает п. 7 ч. 1 статьи 13 Закона "Об избирательных комиссиях". За весь период в ЦИК поступило 1243 заявления (жалоб), обращений из них также большая часть не была представлена членам ЦИК, как и не представлены ответы от ЦИК, которые в нарушение принципа коллегиальности, без обсуждения всеми членами ЦИК отписывались по усмотрению председателя и руководителей рабочих групп ЦИК", - заявляет Абдрахматова.

Также заместитель главы Центризбиркома отметила, что на выборах были замечены случаи давления и запугивания избирателей.

Напомним, сегодня, 30 октября, Центризбирком огласил официальные итоги президентских выборов. Результаты АСУ и ручного подсчета представлены на заседании ЦИК. По данным ЦИК, на выборах проголосовали 1 млн 697 тыс. 868 избирателей. Явка составила 56,34% от общего числа избирателей.

Итоговые данные голосов не сильно отличаются от предварительных и выглядят следующим образом: