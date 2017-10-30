Погода
$ 68.71 - 68.94
€ 79.67 - 80.45

Заместитель главы ЦИК не подписала протокол итогов выборов президента

1430  3
Глеб Куренев

Заместитель главы ЦИК Атыр Абдрахматова не подписала протокол выборов президента Кыргызстана в связи с особым мнением. Об этом "ВБ" сообщили в пресс службе Центризбиркома.

Абдрахматова сообщила, что был нарушен целый ряд статей законодательства.

"К примеру, положения и инструкции, регламентирующие различные процедуры выборов президента в более чем 90% случаях рассмотрения предварительно не раздавались членам ЦИК, мнения и предложения, вносимые членами ЦИК, не ставились на голосование и не учитывались при их подписании. Такая же ситуация сложилась и с заявлениями, жалобами и иными входящими в ЦИК обращениями граждан и кандидатов, что нарушает п. 7 ч. 1 статьи 13 Закона "Об избирательных комиссиях". За весь период в ЦИК поступило 1243 заявления (жалоб), обращений из них также большая часть не была представлена членам ЦИК, как и не представлены ответы от ЦИК, которые в нарушение принципа коллегиальности, без обсуждения всеми членами ЦИК отписывались по усмотрению председателя и руководителей рабочих групп ЦИК", - заявляет Абдрахматова.

Также заместитель главы Центризбиркома отметила, что на выборах были замечены случаи давления и запугивания избирателей.

Напомним, сегодня, 30 октября, Центризбирком огласил официальные итоги президентских выборов. Результаты АСУ и ручного подсчета представлены на заседании ЦИК. По данным ЦИК, на выборах проголосовали 1 млн 697 тыс. 868 избирателей. Явка составила 56,34% от общего числа избирателей.

Итоговые данные голосов не сильно отличаются от предварительных и выглядят следующим образом:

URL: http://www.vb.kg/368874
Теги:
выборы, ЦИК
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
elle ru
30.10.2017, 17:35
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 18
Минусов: 18
Комментариев: 46

ну че тут сказать проплаченная ботовская ска ,которая взяла бабки и надо же отрабатывать 

+2
Цитировать
Жалоба модератору
Ватсон
30.10.2017, 23:24

Почему же вы без выяснения других обстоятельств вокруг высказывания зам председателя ЦИК делаете вывод, что она проплаченная дива от БОТа? Такой подход сразу же снижает в "весе" ваше "особое мнение", и оно "уранивается" с мнением того же алкоголика насчет геополитики в Средней Азии и тем мировой политики!.. Извиняюсь, за откровенность...

Ваше предположение (ДОМЫСЛЫ) не означает факта проплаченности и заинтерсованности дамы в чем-то...

Пример. Чтобы уточнить вопрос криминала в уголовном деле тратят  обычно 2 месяца срока. Причем, нужно сделать "набор доказательств" из 20 позиций, ИЗ КОТОРЫХ 5-10 ЕЛЕ ОСТАЮТСЯ ДО СТАДИИ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА.. оСТАЛЬНЫе ПО ПУТИ отпадают, пропадают, и т.д. При этом работает следователь, а не проъходимец, проверяет прокурор, утверждают мнениедля судьи (Обвинительное заключение).

У вас же один вопрос - один ответ. О чем это говорит? О низком уровне мышления человека!

Еще раз извиняюсь за откровение.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Бабанчие
31.10.2017, 01:59

Да, правильно, она дура отрабатывает мои деньги, которые взяла не стесняясь, и Джурабаева тоже

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  