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Исаков: Полпреды не должны оставаться с проблемами инвесторов один на один

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Аида Джумашева

Полномочные представители правительства не должны оставаться с инвесторами один на один. Об этом сегодня, 30 октября, на заседании правительства заявил премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков.

Он отметил, что в настоящий момент разрабатываются поправки в Закон "О государственно-частном партнерстве.

Кроме того, по словам премьера, реализация дорожной карты ЕАЭС невозможна без активных инвестиций.

"Минэкономики до 1 декабря должно внести изменения в Закон "О государственно-частном партнерстве. Нужно эффективно двигать инвестиции. К сожалению,  мы не увидели инвестиций после принятия данного закона, поскольку он не работает. Полномочным представителям по части инвестиций без замедления нужно в ускоренном порядке согласовать и доработать изменения с Минэкономики. Последним, в свою очередь, стоит плотно поработать с полпредами на одной волне, регионы должны оказывать услуги инвесторам, но полпреды не должны оставаться с проблемами инвесторов один на один", - сказал Исаков.

URL: http://www.vb.kg/368875
Теги:
инвестиции, Сапар Исаков
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