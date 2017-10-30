Депутат предложил купить учебники школе вместо ремонта зданий госорганов

Азамат депутат экен!!!
Депутат Абдывахап Нурбаев предложил чиновникам купить учебники школьникам вместо ремонта зданий государственных органов. Такое предложение он внес сегодня, 30 октября, на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша.
В ходе заседания депутат поинтересовался, сколько в год уходит на ремонт зданий госорганов и на покупку служебного транспорта.
На что министр финансов Адылбек Касымалиев ответил, что в этом году на ремонт потрачено 547 млн сомов, на следующий год предусмотрено 603 млн сомов. Помимо этого, на приобретение транспорта и ГСМ предусмотрено более 900 млн сомов.
На что депутат отметил, что здания госорганов могут прожить без ремонта год и предложил купить на эти средства учебники для школьников.