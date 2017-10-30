В Кадамджае девушка покончила с собой, выпив уксус

В городе Кадамждае 20-летняя девушка покончила жизнь самоубийством, выпив уксусную эссенцию. Информацию об этом "ВБ" подтвердили в пресс-службе УВД Баткенской области.

Инцидент произошел 27 октября примерно в 15.00 в городе Кадамджае, в доме на ул. Северной. Девушка Н.С. была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Врачи пытались спасти ее жизнь, однако пациентка скончалась.

В УВД отметили, что в настоящее время возбужденно уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства" УК КР. Предположительно, погибшая пошла на отчаянный шаг из-за семейных разногласий.