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В Кадамджае девушка покончила с собой, выпив уксус

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Родион Решетов

В городе Кадамждае 20-летняя девушка покончила жизнь самоубийством, выпив уксусную эссенцию. Информацию об этом "ВБ" подтвердили в пресс-службе УВД Баткенской области.

Инцидент произошел 27 октября примерно в 15.00 в городе Кадамджае, в доме на ул. Северной. Девушка Н.С. была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Врачи пытались спасти ее жизнь, однако пациентка скончалась.

В УВД отметили, что в настоящее время возбужденно уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства" УК КР. Предположительно, погибшая пошла на отчаянный шаг из-за семейных разногласий.

URL: http://www.vb.kg/368878
Теги:
Баткенская область, суицид, УВД
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