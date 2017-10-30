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Минэкономики: В Кыргызстане вырос объем ВВП

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Аида Джумашева

В Кыргызстане вырос объем ВВП. Об этом сегодня, 30 октября, на заседании  правительства заявил министр экономики Артем Новиков. 

По его словам, в стране наблюдается неплохая динамика по итогам трех кварталов этого года.

"Объем ВВП сложился на уровне 335 млрд сомов по итогам за январь-сентябрь этого года с реальным темпом роста в 105%. Этот показатель выше, чем в прошлом году. Уровень инфляции держится на уровне 5-7%", - сказал Новиков.

Он добавил, что в настоящий момент за счет объема воды на Токтогульской ГЭС есть дополнительная электроэнергия. Рост экономических показателей по части промышленности продемонстрировали все области, за исключением Нарынской.

Однако вместе с тем, по данным министра, в Кыргызстане имеются 46 простаивающих предприятий.

URL: http://www.vb.kg/368879
Теги:
ВВП, экономика, Артем Новиков
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Комментарии
Милан
30.10.2017, 18:08

Отдайте мне одну из простаивающих предприятий в Бишкеке на льготной основе для бизнеса

m556798820@gmail.com

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