Минэкономики: В Кыргызстане вырос объем ВВП

В Кыргызстане вырос объем ВВП. Об этом сегодня, 30 октября, на заседании правительства заявил министр экономики Артем Новиков.

По его словам, в стране наблюдается неплохая динамика по итогам трех кварталов этого года.

"Объем ВВП сложился на уровне 335 млрд сомов по итогам за январь-сентябрь этого года с реальным темпом роста в 105%. Этот показатель выше, чем в прошлом году. Уровень инфляции держится на уровне 5-7%", - сказал Новиков.

Он добавил, что в настоящий момент за счет объема воды на Токтогульской ГЭС есть дополнительная электроэнергия. Рост экономических показателей по части промышленности продемонстрировали все области, за исключением Нарынской.

Однако вместе с тем, по данным министра, в Кыргызстане имеются 46 простаивающих предприятий.