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У китаянки в носу вырос зуб

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В китайском городе Чанша провинции Хунань у 57-летней женщины удалили выросший в носу зуб. Об этом сообщает издание Lenta.ru.

Китаянка несколько десятилетий страдала от кровотечений из носа. Она полагала, что их вызывает ринит (воспаление слизистой оболочки носа).

Врачи обнаружили в правой носовой полости пациентки странный объект. Сначала они решили, что туда попало инородное тело, например, небольшой камень. Однако во время операции оказалось, что в носу растет зуб.

После удаления зуба кровотечения прекратились. Кроме того, исчезло ощущение заложенности носа, на которое жаловалась женщина.

В марте сообщалось, что у жительницы китайского города Иу удалили проросшие в животе грибы. Самый крупный экземпляр достигал семи сантиметров в длину.

URL: http://www.vb.kg/368881
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