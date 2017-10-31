У китаянки в носу вырос зуб

В китайском городе Чанша провинции Хунань у 57-летней женщины удалили выросший в носу зуб. Об этом сообщает издание Lenta.ru.

Китаянка несколько десятилетий страдала от кровотечений из носа. Она полагала, что их вызывает ринит (воспаление слизистой оболочки носа).

Врачи обнаружили в правой носовой полости пациентки странный объект. Сначала они решили, что туда попало инородное тело, например, небольшой камень. Однако во время операции оказалось, что в носу растет зуб.

После удаления зуба кровотечения прекратились. Кроме того, исчезло ощущение заложенности носа, на которое жаловалась женщина.

В марте сообщалось, что у жительницы китайского города Иу удалили проросшие в животе грибы. Самый крупный экземпляр достигал семи сантиметров в длину.