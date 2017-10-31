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В США супруги признались в сексуальном насилии над 17-месячной девочкой

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Супруги из города Сидней, округ Делавэр (штат Нью-Йорк, США), признались в сексуальном насилии над 17-месячной девочкой, за которой они присматривали. Об этом сообщает Lenta.ru.

28-летний Джастин Крэндалл получил 30 лет тюрьмы, его 27-летней жене Джессике грозит 15-летнее заключение. Как следует из материалов дела, супруги осуществляли дневной уход за малышкой в период с ноября 2016 года по февраль 2017-го. На протяжение этого времени Джастин осуществлял с ребенком насильственные действия сексуального характера и снимал происходящее на видео.

О преступлении стало известно после того, как один из пользователей интернета случайно обнаружил запись со сценами насилия, размещенную на одном из сайтов. Бдительный мужчина немедленно обратился в правоохранительные органы.

Сотрудники ФБР и полиции получили ордер и провели обыск в доме супружеской пары Крэндалл. Сотрудники спецслужб обнаружили на мобильном телефоне Джастина еще несколько записей. Сам насильник пояснил, что в момент совершения преступлений находился под воздействием наркотиков.

URL: http://www.vb.kg/368882
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