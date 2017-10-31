Дело о пытках со стороны милиции. Суд частично оправдал подозреваемых

"Бескислородное дело" по пыткам завершилось в Московском районном суде Чуйской области. Судья вынес решение частично оправдать подсудимых. Так, служитель Фемиды посчитал, что подозреваемых сотрудников ОВД стоит оправдать по статье "Пытки". Об этом "ВБ" сообщила мама одного из пострадавших молодых людей.

Она рассказала, что милиционеры были признаны виновными по статье "Превышение должностных полномочий". Суд обязал подсудимых выплатить штраф в размере 200 тысяч сомов в пользу государству и запретил занимать определенные должности в течение трех лет.

Напомним, 13 января 2015 года трое сотрудников ОВД Московского района по подозрению в краже денег задержали трех молодых людей. Затем, чтобы добиться признательных показаний, милиционеры стали применять пытки. Пострадавшие рассказывали, что оперативники надевали им на голову целлофановые пакеты и били так, чтобы не оставалось явных следов насилия.

Кроме того, со слов мамы одного из пострадавших, судебно-медицинская и судебная психолого-психиатрическая экспертизы подтвердили слова пострадавших о пытках. В ходе судебного процесса на потерпевших оказывалось всяческое давление и угрозы, это привело к тому, что один из молодых парней и вовсе отказался от своих показаний.

Однако, по сообщению мамы одного из пострадавших, они не согласны с решением суда и будут подавать на обжалование в вышестоящие инстанции.

"Судья зациклился на том, что комиссионная экспертиза что-то там не подтвердила. Еще он сослался на показания свидетелей, которые сказали, что якобы ребята друг друга себя в камере побили. Но как они могли себя побить, если там даже журнал есть, в котором указано, что ребята находились в разных камерах. И как они могли себя побить? Он ссылался и на то, что третий потерпевший отказался от своих показаний и сообщил, что его не били. Я убедилась, что в нашей стране нет демократии, наши права не защищены. Я в этом убедилась, когда столкнулась с этим делом. У нас нет справедливости, но мы пойдем до конца", - рассказала мама одного из пострадавших Мехрийне Мусабаева.