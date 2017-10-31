Под детским садом в Запорожье нашли останки мамонта

Под фундаментом детского сада в городе Бердянск Запорожской области Украины были найдены останки бивня мамонта, сообщает Росбалт.

Останки обнаружили строители, которые ремонтировали помещение детсада. Здание было возведено еще в XIX веке, когда при строительстве нередко использовали глину со склонов берегов Азовского моря - там иногда находят останки мамонтов.

Историки считают, что находке может быть более 2 млн лет. Окончательный вывод должны сделать палеонтологи.

Пока же найденные останки бивня помещены на реставрацию в краеведческий музей. Планируется, что впоследствии их выставят в одном из залов учреждения.