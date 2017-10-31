Погода
$ 68.71 - 68.94
€ 79.67 - 80.45

Под детским садом в Запорожье нашли останки мамонта

247  0
www

Под фундаментом детского сада в городе Бердянск Запорожской области Украины были найдены останки бивня мамонта, сообщает Росбалт.

Останки обнаружили строители, которые ремонтировали помещение детсада. Здание было возведено еще в XIX веке, когда при строительстве нередко использовали глину со склонов берегов Азовского моря - там иногда находят останки мамонтов.

Историки считают, что находке может быть более 2 млн лет. Окончательный вывод должны сделать палеонтологи.

Пока же найденные останки бивня помещены на реставрацию в краеведческий музей. Планируется, что впоследствии их выставят в одном из залов учреждения.

URL: http://www.vb.kg/368885
Теги:
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  