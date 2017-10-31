Найдено существо, которое массово пожирало мозги акул

За последние полгода в заливе Сан-Франциско в Калифорнии на берег выбросилось более тысячи акул, а также погибло большое количество рыб, о чем сообщает местный Департамент рыбного хозяйства и природных ресурсов,пишет портал Ridus.

Причина массовых самоубийств долгое время была непонятна ученым, но недавно биологи обнаружили в мозге одной из погибших акул паразита Miamiensis avidus, который буквально поедал мозг животного изнутри. Этот паразит давно известен ученым, так как он вызывает схожие симптомы у других морских обитателей.

Медицинское исследование показало, что мелкий паразит проникал через акульи ноздри и оказывался в мозге, где начинал поражать ткани. Из-за этого животное становилось дезориентированным и могло просто потеряться и заплыть в отмель.

Ученые взяли анализ спинномозговой жидкости, благодаря чему и выяснили, что в смерти животных виноват паразит Miamiensis avidus.

Однако столь массовых случаев гибели акул прежде не наблюдалось. По мнению исследователей, подобная вспышка заболевания могла быть вызвана обильными дождями, которые в начале 2017 года обрушились на Калифорнию и, скорее всего, снизили соленость прибрежных зон. Изменение химического состава среды обитания ослабило иммунитет акул, что сделало их легкой добычей для паразитов.

Такое же явление наблюдалось в 2006 и 2011 годах, когда в Калифорнии были ливневые дожди, но тогда ученые не проводили анализы по выявлению паразитов.